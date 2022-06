Malagrotta tra fiamme, diossina ed emergenza rifiuti: il punto a 24 ore dall'incendio

Sono trascorse 24 ore dall’incendio negli impianti di Malagrotta. Ventiquattro ore hanno lasciato il segno sulla capitale e sui romani. Vale per quanti hanno dovuto dormire con l’ansia causata dalla nube nera sopra il tetto di casa. Ma anche per coloro che, nel raggio di sei chilometri da Malagrotta, hanno dovuto organizzarsi per recepire le chiusure, inevitabili, di asili e centri estivi. Le ore che verranno serviranno a chiarire, con i dati forniti dall’Arpa, quali saranno le conseguenze sull’aria che si è respirata.

L’incendio, descritto dal minisindaco del municipio XI Gianluca Lanzi come “un disastro ambientale di dimensioni incalcolabili”, lascia il segno, in prospettiva, anche per il delicato equilibrio che caratterizza il precario ciclo dei rifiuti di Roma. La Capitale resta infatti orfana di una linea di trattamento dei rifiuti che era in grado di lavorare 900 tonnellate al giorno. E che non è facile da rimpiazzare.

Un incendio ancora da spegnere

Con la procura che dovrà far luce sulle cause del disastro, la priorità resta spegnerne le fiamme. A quasi 24 ore di distanza dall'incendio, come informano dal comando provinciale dei vigili del fuoco, le fiamme risultano sotto controllo, con i soccorritori che restano a lavoro per lo spegnimento definitivo. Sul posto, oltre al comandante del corpo Alessandro Paola, anche il capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero della Difesa Laura Lega in sopralluogo nell'area. Incendio controllato quindi, ma non ancora debellato, come spiegato dal portavoce dei pompieri Luca Cari presente sul posto: "Ci vorrà del tempo prima di spegnere del tutto le fiamme. L'incendio è sotto controllo ma le fiamme ancora attive". A prendere fuoco "rifiuti solidi urbani – ha spiegato sempre il portavoce dei vigili del fuoco - tantissimo materiale, tonnellate di rifiuti. Ci vorrà ancora del tempo per far rientrare l'allarme. I nostri uomini sono infatti impegnati a smassare ed allargare i rifiuti, per entrare con l'acqua in profondità. Un lavoro lungo e lento, un’ operazione delicata".

Il timore diossina in attesa dei dati

Bisogna attendere i risultati che saranno disponibili da domani, venerdì 17 giugno. A quel punto “si potranno tarare misure specifiche” ha ribadito Marco Lupo, Il direttore generale di Arpa Lazio. Nel frattempo però, valgono le raccomandazioni ed i divieti contenuti nell’ordinanza “contingibile ed urgente” firmata dal sindaco Gualtieri. Il titolare del Campidoglio ha quindi disposto la sospensione delle attività educativo-didattiche e di quelle ludico, ricreative e sportive dei servizi educativi e dell’infanzia. Compresi i centri estivi, pubblici e privati. E’ stato inoltre vietato il consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area individuata ed è stato disposti il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile, oltre a quello di utilizzare foraggi e cereali raccolti in un raggio di sei chilometri. Resta la raccomandazione, circolata già nelle prime ore, di continuare a tenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti” ed anche quella di “limitare le attività all’aperto” nel raggio di sei chilometri. L’ordinanza indica anche le strade in cui il dispositivo trova applicazione: l’elenco è corposo.

“Abbiamo 2 centraline fisse, una a Malagrotta e l’altra a Fiumicino. Poi abbiamo installato due campionatori che hanno dei filtri che raccolgono l’aria dopo un certo numero di ora. L’abbiamo estratti questa mattina e portati in laboratorio” ha spiegato il dg di Arpa. Ma bisogna aspettare “tempi tecnici” per avere i risultati delle analisi. “Nel frattempo elaboriamo modelli – ha aggiunto il Direttore generale – per individuare le aree di possibile caduta e sulla base di questi modelli facciamo campionamento di suoli ed acque. L’istituto zooprofilattico va invece ad analizzare alimenti e colture”. Per ora, ha ribadito il dirigente dell’Arpa “niente allarmismi”. Nel pomeriggio sono arrivati anche dati più rassicuranti, comunicati dal sindaco dopo aver sentito l’agenzia regionale per la protezione ambientale. “Dai primi dati forniti dall’Arpa – ha spiegato Gualtieri - si evince che nell'arco di 2,5 km dall'incendio non si registrano valori sopra i limiti stabiliti dalla legge”. Resta la paura soprattutto di quanti, abitando nella Valle Galeria, hanno visto propagarsi la nube di diossina sopra i tetti delle proprie case.

Il ciclo dei rifiuti di Roma nel caos

L’incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio a Malagrotta, per dirla con le parole del sindaco “non p solo un grave incidente ma costituisce un danno significativo per il sistema di raccolta e smistamento dei rifiuti e purtroppo ha subito danni strutturali che lo rendono momentaneamente inutilizzabile”. Ad essere colpito dal rogo è un TMB che trattava 5400 tonnellate alla settimana – ha spiegato Gualtieri in un breve discorso tenuto in Aula Giulio Cesare – e purtroppo ha subìto danni strutturali che lo rendono momentaneamente inutilizzabile. L'altro impianto, distante e autonomo, ne tratta 4.000 e per fortuna è indenne, contiamo di farlo tornare a regime molto presto”. Nel frattempo però in città c’è un problema impiantistico perché la capitale già scontava gli effetti di un altro incendio, avvenuto nel 2018, in quel caso sul TMB Salario.

A Roma quindi resta a disposizione solo la struttura di Rocca Cencia, che è di proprietà dell’Ama. L’amministrazione è quindi alla ricerca di soluzioni all’esterno del perimetro cittadino, con difficoltà di reperimento anche nell’ambito della Città metropolitana visto che ad Aprilia, l’impianto di trattamento meccanico biologico della Rida Ambiente, è già a pieno regime. Al vaglio del Campdioglio potrebbero pertanto finire strutture fuori regione, come l'Hera Ambiente che, in Emilia Romagna, riceve dall’Ama già 30 milioni l’anno per il trattamento dei rifiuti. Con l’incendio a Malagrotta, quindi, la capitale paga un altro dazio alla nota assenza d’impianti. Per questo Gualtieri ha ribadito che “Abbiamo bisogno di due digestori anaerobici e un termovalorizzatore, è fondamentale, indispensabile e urgente”. Ed al riguardo il primo cittadino ha chiarito di puntare alla presentazione “entro luglio” del piano, “per passare immediatamente alla fase realizzativa”.