Incendio Malagrotta, Gualtieri spiega come ha salvato Roma dell’emergenza rifiuti

Gli accordi firmati nei primi due anni di amministrazione hanno salvato la città, dopo l’ultimo incendio al TMB di Malagrotta, dall’essere invasa dai rifiuti. È questa la sintesi a cui è giunto l’intervento del sindaco Roberto Gualtieri, ascoltato venerdì 19 gennaio nella commissione parlamentare sulle ecomafie.

L’incendio della vigilia di Natale, dopo i danni causati all’impianto che fu di Cerroni e che è sotto amministrazione giudiziaria, aveva fatto temere il peggio. La città ha però retto e, nonostante l’incremento nella produzione di scarti, le festività non hanno regalato, come in passato, cartoline di sporcizia e degrado. Un risultato che è stato possibile raggiungere grazie ad una serie di misure.

I nuovi sbocchi per conferire i rifiuti

Come Gualtieri ha chiarito, fino al 2021 le due linee di TMB di Malagrotta erano impiegate per il pretrattamento di quasi il 50% dei rifiuti indifferenziati che, quotidianamente, l’Ama raccoglieva. Quella percentuale (del 47,7%) è scesa al 20% dopo l’incendio del giugno 2022 e risulta oggi azzerata. “Abbiamo fronteggiato la situazione grazie a quanto fatto in questi due anni di amministrazione” ha spiegato Gualtieri. “Sono stati acquisiti nuovi sbocchi per il conferimento, grazie a contratti firmati in Italia ed all’estero, che prevedevano sembra un margine di sicurezza” proprio per fronteggiare un incremento nella produzione dei rifiuti.

Oltre alla ricerca di nuovi sbocchi, “sono stati messi in funzione nuovi impianti di tritovagliatura nei siti di Ama” ha spiegato. Ed infine sono stati “incrementati gli stoccaggi nei siti di trasferenza per evitare, come tante volte accaduto in passato, che diventassero le strade di Roma dei siti di stoccaggio”. Così facendo, nell’immediato e nei prossimi mesi, sarà possibile evitare di riempire la città di rifiuti e cassonetti debordanti.

La distribuzione dei rifiuti nel breve termine

Gualtieri ha poi tradotto in cifre la strategia che, fin qui, ha scelto d’intraprendere il Campidoglio. Come sarà gestita la distruzione dei flussi di rifiuti che si stima saranno di 850mila tonnellate l’anno? “Si prevede di conferire 190mila tonnellate presso gli impianti di Ama del territorio romano, 450mila tonnellate presso impianti di terzi situati nella Provincia di Roma o in altre Province della Regione Lazio”. A chiudere il cerchio ci sono le “210mila tonnellate” che s’intende portare “presso impianti di terzi, situati in altre regioni o all'estero".

Nel futuro centrale il ruolo del termovalorizzatore

Questo è la strategia che l’amministrazione seguirà nel breve termine. A media scadenza "l’obiettivo finale dell'amministrazione" resta quello del termovalorizzatore di Santa Palomba. "Quasi il 30% del totale dei rifiuti a Roma, cioè 450 mila tonnellate, finisce in discarica, sopra la media italiana” ha ricordato il sindaco “Anche con la raccolta portata al 65%, con l'attuale assetto impiantistico ci sarebbe un fabbisogno di discarica di 350 mila tonnellate l'anno. Il resto va già in termovalorizzatori, solo che sono lontani”. La realizzazione di uno, a Santa Palomba, servirà quindi anche a ridurre l’impatto legato al trasporto. “Per la quota indifferenziata il modello è discarica zero, con una valorizzazione energetica di 650 mila tonnellate annue di portata” ha ribadito Gualtieri che ha inoltre ricordato che il termovalorizzatore “sarà affiancato da una impiantistica ancillare per il trattamento delle ceneri pesanti da combustione di rifiuti”.

Il futuro è quindi caratterizzato dal termovalorizzatore ed il presente dagli sbocchi garantiti con precedenti accordi, che avevano previsto “emergenze”. Poiché l’impianto di Santa Palomba necessita di tempo per essere aggiudicato e costruito, sarà utile comprendere se il TMB andato a fuoco sarà, comunque, recuperabile. Per questo, però, occorre attendere “una compiuta valutazione dei danni prodotti dall'incendio – ha sottolineato Gualtieri, consentirà di sapere “se c’è la possibilità o meno di ripristinare la funzionalità dell’impianto TMB1”. In caso negativo, il piano è già pronto: si continua come fatto in questi giorni, fino alla costruzione del termovalorizzatore.