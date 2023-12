Incendio Malagrotta, si muove la commissione ecomafie. Attesa per i dati sulla diossina

La commissione parlamentare ecomafie sarà al Tmb di Malagrotta giovedì 28 dicembre. Ad annunciarlo il presidente Jacopo Morrone. Lente d’ingrandimento dunque sull’incendio che ha coinvolto e devastato l’impianto per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti, uno di quelli fondamentali per garantire il delicato equilibrio nella raccolta e smaltimento degli scarti in città. L’impianto tratta 650 tonnellate di rifiuti al dì e la sua chiusura, aggravata dal periodo natalizio dove la produzione di rifiuti aumenta fisiologicamente, rischia di mandare la Capitale in emergenza. Il Campidoglio è già alla ricerca di nuovi sbocchi.

Incendio al Tmb di Malagrotta

Intanto si cerca di far luce su quanto accaduto. “Se ci trovassimo in presenza di un atto doloso sarebbe un fatto di una gravità inaudita” aveva detto a poche ore dal rogo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Potenziato il controllo degli stabilimenti di Ponte Malnome, di Rocca Cencia e di Via dei Romagnoli, i tre impianti dove sono attualmente attive trasferenze o trattamento rifiuti.

La commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, oltre al sopralluogo nel Tmb di Malagrotta, indirà anche delle audizioni. Il tutto per “valutare la situazione che si sta prospettando di rilevante gravità oltre che dal punto di vista ambientale e sanitario anche da quello della raccolta rifiuti a Roma già in pesante sofferenza” ha sottolineato Morrone.

Il sopralluogo della commissione ecomafie

“Nel ringraziare vigili del fuoco e forze dell’ordine per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo - ha aggiunto il presidente - credo che ci siano non pochi aspetti della vicenda, compreso il susseguirsi di incendi nell’ex discarica, da mettere sotto la lente della commissione e da sviscerare. Compatibilmente con i procedimenti giudiziari già in corso - ha concluso Morrone - credo sia da porre la massima attenzione e collaborazione per accertare le cause degli incendi e per accelerare la messa in sicurezza del sito”.

A quarantotto ore dall’incendio si attendono anche i primi riscontri relativi all’eventuale presenza di sostanze chimiche inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossina nell’aria. A questo scopo l’Arpa Lazio, in aggiunta alla centraline fisse che hanno fatto registrare valori delle polveri sottolini nella norme, ha installato due campionatori uno a nord est, a circa 500 metri dall’impianto, e uno a sud ovest a circa 100 metri.