Incendio a Malagrotta, intensificati i controlli su frutta e verdura dell'area

Non solo lo stop alle attività sportive all’aperto, il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile con la raccomandazione di tenere le finestre chiuse in caso di fumi persistenti e maleodoranti. L’ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, emanata in seguito all’incendio scoppiato nel TMB1 di Malagrotta ha vietato anche la raccolta e il consumo di prodotti alimentari di origine vegetale coltivati nell’area che si estende tra Pisana, Aurelia e Casal Selce. In un raggio di sei chilometri dall’impianto per il trattamento meccanico biologico andato in fiamme. Il tutto in attesa delle valutazioni sulla ricaduta degli inquinanti aereodispersi.

Incendio a Malagrotta, controlli su frutta e verdura

L’attenzione resta massima. “I controlli su tutti i prodotti agroalimentari provenienti dal quadrante ovest e dall’area interessata dal rogo verranno intensificati” ha fatto sapere in una nota il Centro Agroalimentare Roma. Punto di riferimento per la filiera agroalimentare del centro Italia, l’importante struttura per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ed ittici “ attiverà da subito tutti i canali per continuare a garantire una qualità dei prodotti elevata a tutela dei cittadini romani e laziali”.

Cosa dicono i dati Arpa intorno al rogo

In base alle ultime misurazioni dell’Arpa i dati relativi alle polveri sottili sono nella norma. Le centraline di Malagrotta (a 3 km dal sito dell'incendio), Castel di Guido (a 7 km) e due di Fiumicino (a 12 km) "non sono state interessate dalle polveri generate dall'evento", così come le altre presenti a Roma, ha spiegato l’Agenzia regionale di protezione ambientale del Lazio. Attesa per i dati dei rilevamenti effettuati dai due campionatori installati dall'Arpa a ridosso dell'incendio: uno a nord est, a circa 500 metri, e uno a sud ovest a circa 100 metri. Strumenti che servono per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze chimiche inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossine.