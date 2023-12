Incendio a Malagrotta, nuova ordinanza. Gualtieri riduce divieti e area a rischio

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato una nuova ordinanza a salvaguardia della salute pubblica in seguito all’incendio divampato il 24 dicembre scorso nell’impianto Tmb di Malagrotta.

Incendiio Malagrotta, i divieti

Il provvedimento proroga solo alcune delle misure precauzionali adottate. I dati rappresentati da Arpa Lazio consentono infatti di rimuovere il divieto delle attività sportive all’aperto e le raccomandazioni di limitare le attività ludico ricreative all’aperto e di mantenere chiuse le finestre.

Si riduce anche l’area di rischio eventuale. Le condizioni metereologiche su Roma, nelle prime quarantotto ore dal verificarsi dell'evento - si legge nell’ordinanza - sono state connotate da una ventilazione estremamente debole, “potendo definirsi una ricaduta più ristretta degli inquinanti aerodispersi, rispetto al raggio dei 6 km prudenzialmente definito”.

L'area di rischio

Per questio nel raggio di soli 3 chilometri (e non più sei) dal luogo dell’incendio e per un periodo non superiore alle 48 ore, rimangono vietati la raccolta e consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti nell'area individuata. Vietato anche il pascolo e razzolamento degli animali da cortile. Questo perchè non sono ancora disponibili i risultati dei campionamenti per la verifica della concentrazione degli inquinanti al suolo.