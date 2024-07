Incendio Magliana, la Regione avvia lo sfalcio: "Interveniamo su competenze del comune"

È partito lo sfalcio dell’area da dove, lo scorso 20 giugno, è divampato il rogo che ha reso l’aria di Roma sud irrespirabile. All’altezza di via Asciano, dove prima c’era un accampamento, gli operatori incaricati dalla regione Lazio hanno cominciato a rimuovere ciò che rimane della vegetazione infestante. L’area interessata dall’intervento, che terminerà in una settimana, è lunga circa 350 metri e ha una superficie di circa 7.000 metri quadrati.

La Regione all'attacco del Campidoglio

A supervisionare l’intervento, nella giornata del 15 luglio, si è presentato l’assessore regionale Fabrizio Ghera. “L’intervento è molto complesso. Stiamo agendo sulla messa in sicurezza e sulla pulizia, nonostante i rifiuti derivino da insediamenti abusivi e questi siano di competenza del Comune di Roma che dovrebbe attivarsi, non solo in questa sede, ma anche in tante altre per evitare che si creino” ha commentato l’assessore. L’operazione era stata richiesta dal sindaco Gualtieri, il 23 giugno, subito dopo che era stata pubblicata una relazione dell’Arpa. I dati registrati nelle centraline dell’agenzia regionale avevano attestato livelli record di diossina nell’aria.

Un intervento laborioso

I lavori in corso sull’argine, che la regione precisa “non riguardala rimozione dei rifiuti e dei materiali combusti, rappresenta un intervento manutentivo precauzionale per evitare il verificarsi di nuovi incendi”. L’operazione di bonifica sarà però più complessa, rispetto alla rimozione della vegetazione infestante in corso. Ci vorranno un paio di mesi, è stato stimato, per riportare la riva in condizioni accettabili. “Auspichiamo che ci sia maggiore collaborazione in futuro per prevenire questi incendi. Quest’area, infatti, era già stata pulita e riconsegnata nel 2018 – ha sottolineato Ghera - Non si può lasciare la situazione in balia di sé stessa come in questi ultimi anni”.

Le aree del Tevere da bonificare

Sul tema sono intervenuti anche i consiglieri municipali di Fratelli d’Italia. “La situazione dell'area golenale non è di immediata soluzione e debbono essere ottimizzate le risorse a disposizione tra gli enti coinvolti: l'area oggetto dell'incendio è vasta ed al momento oltre a questa c'è quella di lungotevere San Paolo da bonificare prima dell'avvio dell'opera di recupero” hanno sintetizzato i consiglieri Marco Palma, Vanessa Borsari e Valerio Garipoli. Il ritorno alla normalità quindi, auspicato anche dai residenti che all’indomani dell’incendio erano scesi in piazza, è previsto dopo l’estate.