Incendio di Colli Aniene, i cittadini in Campidoglio per chiedere un contributo all'affitto e una proroga del superbonus 110%

Una buona notizia è arrivata anche se la strada per risolvere i problemi è ancora molto lunga. L’assemblea capitolina ha approvato, con 28 voti favorevoli e un solo astenuto, la mozione presentata dal presidente della commissione politiche abitative, Yuri Trombetti, che riguarda gli stabili andati a fuoco lo scorso 2 giugno a Colli Aniene, su via Franchellucci. Ad oggi ci sono ancora 24 famiglie che non possono rientrare nelle loro abitazioni, inagibili e sotto sequestro da parte della magistratura. Come se non bastasse, ogni nucleo rischia di dover pagare di tasca proprio fino a 50 mila euro perché i lavori di ristrutturazione effettuati col superbonus 110% sullo stabile non verranno completati entro il 31 dicembre 2023.

L’incendio

Quella del 2 giugno era stata una giornata di fuoco e morte. Antonio D’Amato, 80 anni, ha perso la vita nella torre di Roma nord est. 17 i feriti, alcuni dei quali con gravi intossicazioni. Decine gli sfollati che si contavano il giorno dopo: 23 al civico 73, 28 al civico 79 e 25 al civico 81. Queste persone erano state fatte quindi alloggiare presso alcuni alberghi della zona. Chi poteva si era recato da amici e parenti.

Nei giorni successivi all’incendio, gli abitanti della palazzina al civico 81 sono potuti rientrate in casa. Gli altri due stabili, quelli al civico 73 e 79, invece, sono ancora sotto sequestro ed oggetto di indagini da parte della magistratura inquirente che ha indagato 5 persone. Ci sono, quindi, ancora 24 famiglie che sognano ancora di poter tornare a vivere nella loro casa di via Nino Franchellucci.

Bonus affitto

Ad inizio settembre 2023 sembra arrivare una prima buona notizia per quelle famiglie costrette, nel frattempo, a vivere in affitto in altre zone della città, oppure ospitate da amici o parenti. Il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, in un incontro che si è tenuto proprio in prossimità degli stabili, annunciava come la Giunta capitolina stesse per approvare una delibera per concedere a queste persone un bonus affitto. Purtroppo, ad oggi, di quella delibera se ne sono perse le tracce.

Protesta

Questa mattina, giovedì 26 ottobre, gli inquilini sapevano che si sarebbe discussa la mozione di Trombetti, grazie anche al lavoro del consigliere municipale Ruggero Piccolo. Una decina di persone si sono quindi recate sotto il Campidoglio, per fare “pressioni” sull’aula. Il motivo era semplice. Oltre a chiedere lo sblocco della delibera sul bonus affitti si chiedeva anche una proroga tecnica per il completamento dei lavori di ristrutturazione col superbonus, per evitare una mazzata economica assolutamente insostenibile.

La mozione

La mozione di Trombetti è stata discusa solo alle 13, tre ore dopo l’inizio dell’assemblea che, però, è stata più volte sospesa. Il presidente della commissione politiche abitative ha spiegato come era stato già avviato “un lavoro con l’assessore Zevi e il gabinetto del sindaco per dare un contributo alle vittime di eventi calamitosi, ai sensi di una legge regionale che venne già usata nel caso del crollo della palazzina di via Vigna Jacobini. Ai tempi – ha ricordato Trombetti – l’allora sindaco Rutelli diede subito un contributo e concesso in modo temporanea le case del patrimonio di Roma agli sfollati”. Una situazione analoga, quindi, a quella che stanno vivendo le famiglie di Colli Aniene. Purtroppo, però, la delibera “è ancora ferma, al vaglio della ragioneria. Dobbiamo sbrigarci perché, altrimenti, i tempi della politica non coincidono con la vita reale”. La prossima settimana, intanto, ci sarà una commissione patrimonio per capire che fine abbia fatto la delibera per il contributo agli affitti.

Superbonus 110%

Nel suo intervento Trombetti ha quindi ricordato come nel palazzo bruciato fosse in corso una ristrutturazione col superbonus 110%. I lavori erano arrivati al 30% del progetto e sarebbero dovuti terminare entro la fine dell’anno. Scadenza impossibile da rispettare e così, adesso, le famiglie rischiano di dover pagare loro i lavori. “Parliamo di circa 50 mila euro a nucleo familiare. Per questo – ha detto Trombetti - dobbiamo impegnare sindaco e giunta per chiedere al Governo di fare uno slittamento tecnico e prorogare, per questo satbile, il 110%. Dopo l’approvazione della mozione andremo al ministero dell’Economia per parlare col capo di gabinetto del ministro Giorgetti. Si tratterebbe, ripeto, solo di uno slittamento tecnico dei tempi”. La mozione è stata quindi approvata, anche con i voti dell’opposizione.