Incendio Ciampino, nasce il comitato 29 luglio: “Non vogliamo la terra dei fuochi”

L’incendio, i fumi respirati, la paura della diossina, la necessità di lasciare le proprie abitazioni. Sono tanti i ricordi che si sovrappongono nelle menti di chi, a Ciampino e nei comuni limitrofi, a causa del rogo sviluppatosi nel sito di stoccaggio rifiuti, ha vissuto un vero e proprio incubo.

La nascita del comitato

Dall’esperienza di quei giorni è nato un comitato. Ha preso forma nel corso dell’assemblea pubblica che si è svolta all’auditorium della chiesa Beata Vergine del Rosario, su proposta delle associazioni del territorio. "Abbiamo ritenuto necessario guardarci negli occhi, stringerci e sentirci uniti – ha dichiarato l’avvocato Paola Cedroni, referente di Cives, ai microfoni dell’agenzia Dire – Siamo contenti della riuscita di questo incontro e il ruolo dei cittadini in questo momento è importantissimo per comprendere quello che avverrà su questo territorio nei prossimi anni e per reclamare giustizia. Lo faremo attraverso la nascita del Comitato 29 luglio che si costituirà parte civile nel processo che sarà celebrato presso il Tribunale di Velletri".

Le bombe ecologiche

Tanti sono stati i temi posti sul tavolo da comitati ed associazioni. E’ stato ad esempio chiesto un monitoraggio di terreni e salute pubblica ed anche di scongiurare quella che viene considerata una “bomba ecologica”: il sito scelto dall’amministrazione Capitolina, a La Barbuta, per ospitare gli autodemolitori romani. Lo stesso sito dove per anni è stato presente un campo nomadi e dal quale, spesso, si sono sprigionati i fumi densi dei rifiuti dati alle fiamme.

L'aggiornamento del comune

Tra i presenti anche la sindaca di Ciampino Emanuela Colella. "I nuovi dati sono confortanti e si sono abbassati, sono vicini ai dati di riferimento. Se così è verranno rimodulate le raccomandazioni diramate dall'Asl. Sulle sostanze inquinanti e il monitoraggio- ha ribadito Colella- sono state tra le prime richieste poste al tavolo tecnico in Regione e già da ieri l'Asl ha provveduto ad effettuare una mappatura delle matrici delle sostanze inquinanti".

L'assessora all'ambiente di Ciampino Federica Giglio ha aggiunto che “L'Ispra insieme ad Arpa ha elaborato un modello delle prime 3 ore, di come si è mossa la nube. L'Asl in base al modello e in condivisione con l'Istituto Zooprofilattico già da ieri ha fatto un campionamento, anche in aziende agricole e non prima di 5 giorni saranno disponibili”.

Tra gli intervenuti anche Roberto Barcaroli del CRIAC che ha ricordato che il sito di rifiuti che è andato a fuoco "non dovrebbe trovarsi lì perché secondo le regole della navigazione aerea la discarica, come stabilito dall'ICAO, dovrebbe stare a oltre 13 km dall'aeroporto”. “Si parla di oltre 20 kmq coinvolti da una nube tossica che è stata un disastro ambientale - ha detto senza mezzi termini Alessandro Lepidini del Comitato no inceneritore santa Palomba - Ci sono solo due campionatori mobili in tutta la Regione Lazio, a fronte degli 80 che ci sono in Lombardia: le Istituzioni non hanno previsto investimenti in questo e parliamo di green e Pnrr”.