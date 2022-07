Incendi, troppi idranti fuori uso: dal Campidoglio arrivano 3 milioni per la manutenzione

Tanti incendi e pochi uomini e mezzi per fronteggiarli, lamentano i sindacati dei vigili del fuoco. Ma a complicare lo spegnimento dei roghi che, a ritmo incalzante, si susseguono nella capitale contribuisce anche il malfunzionamento degli idranti.

“Nell’assestamento al bilancio 2022-2024 varato dalla giunta venerdì scorso abbiamo stanziato 3 milioni di euro immediatamente spendibili per la manutenzione straordinaria degli idranti stradali” ha annunciato l’assessora capitolina ai lavori pubblici Ornella Segnalini.

Gli idranti fuori uso

Le condizioni critiche in cui versano gli impianti destinati a coadiuvare vigili del fuoco e protezione civile nel contrasto agli incendi, era stato evidenziato anche da Romatoday. “La nostra cisterna d’acqua che contiene 400 litri, se il fuoco è intenso, una volta entrata in funzione finisce subito” aveva spiegato alle telecamere di Romatoday Luciano Perali segretario Terra Nuova protezione civile. Per questo è importante l’approvvigionamento garantito dagli idranti stradali. A condizione che funzionino. Sono molti quelli che, al momento del bisogno fanno cilecca. Com’è successo in via Corti, nella zona di Colle degli Abeti, protagonista d’uno degli ultimi incendi che ha funestato la capitale.

“Ogni impianto che si trovi su pubblica via, tende a deteriorare e questo porta ad un’esigenza di un continuo adattamento nella gestione e manutenzione degli impianti che – ha riconosciuto Alessandro Paola, il comandante provinciale dei vigili del fuoco - sono naturalmente fondamentali per consentire alle autobotti di soccorso di approvvigionarsi e fare la spola il più celermente possibile”.

Lo stanziamento della giunta

Il contributo del Campidoglio, servirà a limitare gli imprevisti che capitano a chi, trovandosi a fare i conti con le fiamme, ha bisogno di allacciarsi ad un idrante stradale. “Gli apparecchi verranno sostituiti da impianti di ultima generazione – ha promesso l’assessora Segnalini – che sono dotati di telecontrollo e comandati a distanza per verificare il funzionamento ed evitare i frequentissimi atti di vandalismo che nei momenti di maggiore concitazione rendono ancora più difficile il lavoro dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, cui va il mio più sincero ringraziamento per tutto il lavoro svolto in queste ore difficili. Sarà in ogni caso un lavoro di ripristino e di rinnovo che sarà realizzato in accordo e in stretto coordinamento con i vigili del fuoco”.