Gualtieri firma l'ordinanza anti incendi: multe per chi non taglia l'erba incolta

Con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza per la prevenzione di incendi boschivi, che stabilisce una serie di divieti che saranno in vigore dal 15 giugno al 30 settembre e che chiama nuovamente in causa i privati, prevedendo multe per chi non si occupa di terreni e giardini e lascia la vegetazione crescere incolta.

I divieti in vigore sino a ottobre

L’ordinanza 55 del 9 maggio riguarda tutto il territorio capitolino e include anche i periodi di allerta, che corrispondo a tutti i fine settimana e ai festivi non domenicali da inizio. Maggio a fine ottobre. In questi giorni, e nel lasso di tempo in cui è in vigore l’ordinanza, è vietato accendere fuochi di ogni genere, far cadere a terra fiammiferi o sigarette accese (e qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace), accedere fuochi di pulizia per bruciare sterpaglie e residui di vegetazione provenienti da pascoli, prati, colture arboree e terreni abbandonati, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, motori e fornelli o inceneritori che producano braci e lanciare le cosiddette “lanterne cinesi”, che trainate dal vento possono atterrare in luoghi in cui può divampare un incendio.

Multe per i proprietari di terreni, pascoli e boschi che non tagliano l'erba

Nella stessa ordinanza il sindaco dispone inoltre per enti e privati possessori di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti di occuparsi della manutenzione della vegetazione, effettuando operazioni di pulizia o realizzando apposite fasce parafuoco per prevenire l'insorgere e il propagarsi di incendi.

L’obiettivo, chiaramente, è evitare che anche l’estate 2023 finisca per diventare un’estate di fuoco come quella del 2022: lo scorso anno i vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente, ogni giorno, per spegnere piccoli e grandi roghi provocati sia dalle temperature torride sia dalla siccità, e la prevenzione riveste un ruolo fondamentale.

Molti incendi, infatti, sono stati causati da fuochi accesi per bruciare sterpaglie, barbecue fuori controllo o mozziconi incautamente gettati in aree in cui la vegetazione secca e incolta ha impiegato pochi istanti a infiammarsi. E in numerosi casi il terreno in cui l'incendio è divampato era privato, e privo di manutenzione.

Cosa rischia chi non rispetta l’ordinanza

Chiunque venga sorpreso a violare l’ordinanza rischia l’arresto (in caso di provocato incendio) o una multa da 5.000 a 50.000 euro (in caso di comportamenti che possano provocare l’innesco di un incendio). Previste multe anche per chi non si occupa della manutenzione del verde, da 173 a 694 euro in applicazione dell’articolo 29 del codice della strada.