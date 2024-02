Incendi, frane e rischio idrogeologico: è stato aggiornato il piano di protezione civile

L’obiettivo di elaborare una “strategia di adattamento climatico” passa anche per la revisione del piano della protezione civile cittadina.

Il piano aggiornato della protezione civile

La delibera con cui l’amministrazione Gualtieri, lo scorso gennaio, ha fissato gli obiettivi e le misure volte a ridurre gli effetti del “climate change” ha già avuto un primo effetto. La squadra di governo cittadino ha infatti deciso di aggiornare un piano elaborato nel 2019 e già oggetto di una revisione durante la precedente amministrazione. In una città dove vivono 400mila cittadini esposti al dissesto idrogeologico, ci sono anche altre criticità da prendere in considerazione.

Più aree di attesa per fronteggiare i rischi

Cosa cambia rispetto al passato? Aumentano, ad esempio, le aree di attesa, che vengono individuate sia per la gestione delle emergenze che per diffondere la cultura della protezione civile. Nell’ultima revisione del piano, quella risalente al 2021, le “aree di attesa” erano 440. Oggi, le piazze a disposizione, sono circa 730. Ci sono pii 65 aree definite “di ricovero”, dov’è possibile montare delle tende ed altre 115 “strutture” di ricovero, vale a dire quegli edifici pubblici come le palestre scolastiche dov’è possibile accogliere le vittime dei fenomeni metereologici. A queste si sommano 104 parcheggi periferici, definiti come “aree di ammassamenti” ed altri “1018 tra spazi e strutture diverse”.

Il rischio crollo degli alberi ed il monitoraggio del vento

Altra novità del piano appena approvato è quella che prevede l’introduzione di “una nuova metodologia di valutazione per il rischio vento, in relazione alle alberature fragili”. Le pagine di cronaca dei giornali sono piene di notizie legate ad alberi e grossi rami che, puntualmente, si schiantano a terra durante le giornate di maltempo. Uno strumento di monitoraggio preventivo quindi, in una città dall’imponente e spesso vetusto patrimonio forestale, potrà rivelarsi particolarmente utile.

Altre novità contenute nel piano

Il piano recentemente aggiornato prevede anche un rafforzamento delle funzioni del Centro Operativo Comunale ed un maggiore coordinamento con le strutture capitoline, soprattutto in termini di prevenzione. Tra le novità degne di rilievo anche le previste nuove pianificazioni per tre fattori di rischio finora non contemplati: quello radiologico, quello nucleare ed il rischio maremoto.