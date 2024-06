Incendi boschivi a Roma, parte la campagna 2024: come prevenire e segnalare i roghi

Con l’arrivo del caldo torrido sale anche l’allerta incendi. Proprio con l’obiettivo di prevenire nuovi roghi, è partita la campagna antincendio boschivo (Aib).

Il piano

La campagna è scattata in concomitanza con il periodo di massima pericolosità per il “rischio incendi boschivi”. L’attività di monitoraggio, avvistamento e spegnimento di incendi boschivi su tutto il territorio capitolino vede il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, in convenzione con Roma Capitale, coordinate dal personale della protezione civile capitolina attraverso la Sala coordinamento intervento operativo (Scio), presso la sede di Porta Metronia. Le organizzazioni di volontariato garantiscono un presidio sulle aree del territorio maggiormente a rischio, in costante contatto con la sala radio e con la sala operativa capitolina, che ha il compito di gestire tutte le attività effettuate dalle strutture comunali a supporto delle operazioni di spegnimento.

Come segnalare un incendio

Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possano essere organizzate tutte le operazioni di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi contattando: il numero unico di emergenza (Nue) 112, la direzione regionale emergenza, protezione civile e Nue al numero verde 803 555, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari al numero 1515 oppure, infine, la Sala coordinamento intervento operativo (Scio) attiva 24 ore su 24 presso la protezione civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854.

L’ordinanza di Gualtieri

Contro il rischio di roghi, è stata, inoltre, pubblicata l’ordinanza del sindaco Gualtieri che prevede una serie di divieti tra i quali: compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria; accendere fuochi per bruciare sterpaglie e residui di vegetazione provenienti da pascoli, prati, colture arboree e terreni abbandonati; usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, motori e fornelli o inceneritori che producano braci; compiere altre operazioni che possono creare pericolo di incendio. È, inoltre, online, la guida alle buone pratiche per evitare un rogo.