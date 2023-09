Tra lavori quasi finiti e cittadini che non dormono verrà inaugurata la nuova via Tiburtina

Mancano ancora dei dettagli ma il più è stato fatto. Sabato 23 settembre, alle 11:30 presso l’area antistante il Dubai Caffè, all’angolo di via Scorticabove, ci sarà l’inaugurazione del tratto che va da Via Tiburtina al ponte di Pratolungo. Su quest’ultima infrastruttura si sono svolte, negli ultimi giorni, delle prove di carico propedeutiche, ovviamente, alla chiusura dei lavori. Quindi, anche se il tratto T4, quello da via Salone alla rotatoria di Marco Simone, è completo solo al 60%, l’amministrazione capitolina, insieme a quella del IV Municipio, ha deciso di effettuare il “taglio del nastro” della nuova Tiburtina.

Ryder Cup

I lavori che hanno riguardato la via Tiburtina, in particolare il suo raddoppio, la realizzazione della nuova rotatoria di Marco Simone e dell’incrocio con via di San Basilio, sono stati resi possibili grazie alla Ryder Cup, l’evento di golf che si terrà al club Marco Simone a partire dal 25 settembre. Come spiegato di recente da Paolo Ciarrocca, direttore del cantiere per l'allargamento della via Tiburtina, un’opera complessiva da 77 milioni di euro, per conto dell'impresa D'Agostino Costruzioni, mancano ancora delle “rifiniture” mentre il 40% dei cantieri mancanti per il tronco T4 verranno completati entro la fine dell’anno. Nell’attesa, verranno realizzate delle “opere provvisorie”.

L’inaugurazione

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la soprintendente speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, Daniela Porto, l’assessore ai lavori pubblici e infrastrutture, Ornella Segnalini, e il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti. Quest’ultimo ha spesso rivendicato la portata storica di questi lavori sottolineando, in diverse occasioni, come in 18 mesi si sia cambiato volto alla via Tiburtina.

Impossibile dormire

Non tutte le cose, però, sono andate per il verso giusto. I cittadini, ovviamente, hanno affrontato diversi disagi, specialmente a livello di traffico dovuto alle chiusure, parziali o totali, di alcune strade per consentire il lavoro degli operai. RomaToday è stata poi contattata da alcuni abitanti della zona di Capannacce / Tecnopolo, all’altezza del chilometro 15 della Tiburtina. 500 famiglie che lamentano il fatto che da mesi, a causa proprio dei lavori notturni, non riescono più a dormire. “Tra il rumore dei camion, delle ruspe e le sirene dello scarico del catrame non si chiude occhio” racconta Annamaria. Non solo. Per permettere i lavori sono stati “rimosse tutte le fermate del Cotral. Ormai, per andare a verso Roma, dobbiamo per forza prendere l’automobile visto che non siamo serviti neanche da Atac”. Per questo, alcuni abitanti della zona sono pronti, sabato, a presentarsi all’inaugurazione per chiedere quanto dureranno ancora i lavori e quando verranno ripristinate le fermate.