Dopo quasi vent'anni inaugurata l'area pedonale davanti alle scuole

Non solo una strada scolastica negli orari di entrata e uscita delle scuole, ma una strada scolastica permanente, pedonalizzata a uso e consumo dei romani, degli alunni e delle loro famiglie. Via Puglie al quartiere Sallustiano è stata inaugurata martedì 20 settembre alla presenza del sindaco Gualtieri, degli assessori Alfonsi, Patanè e Pratelli e della presidente del I municipio Bonaccorsi.

Il tratto interessato è di circa 150 metri, in corrispondenza dell'IC Regina Elena, a due passi dai licei Righi e Tasso. Un vero e proprio "distretto scolastico" che adesso potrà beneficiare di una zona sicura, dove parcheggi abusivi e traffico sono banditi.

Alfonsi: "Miglioriamo l'aria che respiriamo"

"Un momento bello e importante - esulta la minisindaca Lorenza Bonaccorsi - si tratta di un progetto partito dalle idee e dai pensieri dei bambini di queste scuole. Ci candidiamo a essere coloro che portano questi luoghi in giro per la città, come esempio di vivibilità e convivenza". Per Sabrina Alfonsi, fino al settembre 2021 presidente del I municipio e oggi assessora all'ambiente comunale "quello di oggi è uno splendido segnale per tutti noi - le sue parole - . Eliminare le auto significa migliorare l'aria che respiriamo, levare le macchine parcheggiate davanti alle finestre delle scuole creando uno spazio pubblico per giocare, socializzare, leggere. Questa estate so che un gruppo di donne ha fatto yoga su questo pavimento, di un materiale che respinge il calore, la cosa mi ha fatto immensamente piacere".

Patané: "In cantiere altre 80 strade pedonalizzate"

L'assessora alla scuola Claudia Pratelli cita un altro esempio di riappropriazione degli spazi pubblici: "Pochi giorni fa ero a piazza Sempione a Montesacro - ricorda - dove è stata aperta la tanto attesa pedonalizzazione. Quello che viviamo è un momento prezioso, perché questo spazio dimostra che le scuole quando non restano chiuse nelle aule possono fare cose straordinarie contaminando positivamente il territorio". "Abbiamo in programma c irca 80 strade pedonalizzate a Roma - annuncia l'assesosre alla mobilità Eugenio Patanè - tenendo conto che Parigi ne ha circa 300".

Gualtieri: "Spazio immaginato per i 2.000 studenti della zona"

Gualtieri ricorda il lungo iter che è stato necessario per arrivare al risultato attuale in via Puglie: "E' nata con una storia travagliatissima - spiega - prima con la volontà di Veltroni, poi della presidente e oggi assessora Alfonsi. Ci sono stati tantissimi ricordi e oggi con la presidente Bonaccorsi e il grande lavoro degli uffici completiamo un progetto splendido. Questo è uno spazio pensato e inmaginato insieme a una comunità scolastica che lo rende particolarmente bello, è una piazza, un salotto, un'isola che non c'è che spero vivrete con gioia e che potrà essere utilizzata da più di 2.000 studenti che gravitano in questa zona".

Come ha ricordato il sindaco, via Puglie è stata oggetto di un lunghissimo e difficile iter burocratico. La prima volta in cui si parlò di pedonalizzazione fu nel 2004, con Walter Veltroni sindaco. Per oltre quindici anni, però, nonostante la partenza del cantiere per la pedonalizzazione, le sospensioni dei lavori sono state molteplici in seguito al ricorso presentato da un gruppo di residenti contro il progetto. Solo ad agosto 2021 il consiglio di Stato ha definitivamente respinto le istanze dei contrari con una sentenza che ha fatto ripartire e concludere il cantiere.

La storia di via Puglie: 15 anni di battaglie legali contro la pedonalizzazione

La pedonalizzazione nasce da una proposta dei piccoli alunni dell'istituto comprensivo Regina Elena e della scuola media Buonarroti (oggi tutti adulti), raccolta dal municipio e dal master Pares di II livello in "progettazione architettonica per il recupero dell'edilizia storica e degli spazi pubblici" della Sapienza. I ricorsi però resero la vita impossibile agli operai e solo dopo 15 anni di battaglia legale si è vista la luce. "Quando la scuola esce dalle classi e progetta insieme alla comunità possono anche concretizzarsi sogni che sembrano impossibili - ha commentato Rossella Sonnino, dirigente del Regina Elena -. L'isola che non c'è oggi è una bella realtà. Da un groviglio di auto parcheggiate, via Puglie diventa una piazza e restituisce ai bambini e al quartiere un nuovo spazio per vivere la città". "La realizzazione di strade scolastiche liberate dal traffico, dall'inquinamento, riqualificate e restituite ai bambini e alla città sono una priorità del I Municipio. Dopo Via Puglie abbiamo altri progetti, a partire da Via Bixio - dichiara l'assessore alla mobilità del I municipio, Adriano Labbucci -. Andiamo avanti per rendere più bello, vivo e accogliente il nostro territorio".