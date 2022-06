Tra i palazzi Ater inaugurato un nuovo parco: “E’ dedicato a Luca Petrucci”

E’ stato intitolato a Luca Petrucci il parco realizzato da Ater in via Melville, nel quartiere Laurentino Fonte Ostiense.

La riqualificazione dell'area

L’area, uno spazio abbandonato, è stato riqualificato ed ospita ora un campo da calcetto, un’area ludica con altalene e giochi a molla e delle panchine. Un’operazione realizzata dall’azienda territoriale di edilizia residenziale con uno stanziamento di 40mila euro. "Stamattina consegniamo un'area verde dove prima non c'era nulla. Un luogo di convivenza armoniosa bel quartiere", ha commentato l’assessore della regionale Massimiliano Valeriani, intervenuto alla cerimonia.

Il ricordo di Zingaretti

Lo spazio è stato intitolato a Luca Petrucci. "In una situazione triste, oggi Luca sarebbe contento di vedere il suo nome con sopra scritto Ater in una periferia della città – ha sottolineato Nicola Zingaretti, durante l’appuntamento al Laurentino – È stato sempre molto orgoglioso delle battaglie dell'Ater per dare alle persone case e spazi di vita”. Petrucci, apprezzato penalista, si è spento nel 2021 all’età di 62 anni. Nel corso della sua carriera professionale ha difeso l’ex governatore Piero Marrazzo, oggi presente alla cerimonia, nella vicenda del tentato ricatto. Ed è stato legate anche della madre di Marta Russo e della vedova di Massimo D’Antona.

Per cinque anni a capo dell'Ater

E’ stato anche presidente dell’Ater di Roma, tra il 2005 ed il 2010. All’epoca del suo decesso, l’ex assessore all’urbanistica Roberto Morassut, tra i tanti a ricordarne la figura, lo aveva definito un “amministratore pubblico efficiente e specchiato, che ha fatto rinascere, dirigendo l'Ater di Roma, interi quartieri di periferia con interventi di recupero che hanno restituito dignità a grandi quartieri popolari”. Tra questi anche il Laurentino Fonte Ostiense.

Il ricordo e la richiesta del territorio

L’intitolazione del parco di via Melville era stata recentemente richiesta anche dal consiglio di quartiere del Laurentino Fonte Ostiense che ne hanno ricordato la decisione “coraggiosa, difficile di notevole impatto” che portò alla “demolizione degli edifici ponte situati nel settore nord ovest del piano di zona”. I pontei abbattuti erano il 9, il 10 e l'11. Dell’avvocato, i residenti, hanno ricordato anche “il lavoro enorme” avviato per la “difficile gestione dei nuclei famigliari da trasferire”.

“Dedicargli questo parco è una bella idea perchè incontrava e incontra un aspetto del suo carattere. La sua esperienza professionale gli è rimasta nel cuore, con quest'area urbana, questo angolo sarà frequentato da bambine e bambini - ha proseguito Zingaretti - Oggi sarebbe contento, queste cose lo facevano divertire e innamorare”.