Ostia città universitaria, inaugurati nuovi spazi nello studentato "Giulio Regeni"

Nuovi spazi a disposizione degli studenti. Nella mattinata del 26 luglio è stata infatti inaugurata la nuova area studio nella residenza universitaria Giulio Regeni di Ostia.

L'inaugurazione dell'aula studio

L’operazione, ha spiegato l’assessore regionale all’università ed allo sviluppo economico Paolo Orneli, rappresenta “solo l’ultimo di una serie di iniziative volte a migliorare la qualità di vita e di studio degli studenti”. Una sorta di passo in avanti per rafforzare la vocazione di “Ostia città universitaria”. Concetto ripreso anche dagli esponenti del municipio X che, insieme al minisindaco Mario Falconi, erano presenti all’appuntamento.

L’intervento è stato realizzato grazie al contributo di DiSCo, l’ente regionale per il diritto allo studio. “È importante che la pubblica amministrazione sappia innovarsi, visto che la pandemia, in particolare, ha cambiato i bisogni delle persone, studenti compresi - ha commentato Alessio Pontillo, il presidente di Disco - questa aula studio di DiSCo comprensiva di area per la socialità risponde a queste nuove esigenze, un servizio che l’ente ha attivato in esito ad un dialogo costruttivo con i suoi studenti e grazie alle loro idee innovative”.

Ostia città universitaria

L’iniziativa è stata salutata con soddisfazione dai giovani democratici di Ostia e dai consiglieri municipali Raffaele Biondo e Margherita Welyam, presenti all’inaugurazione. “Abbiamo risposto rapidamente a un'esigenza che veniva dal basso: nuovi spazi per i giovani. Dopo i commenti, le richieste di informazioni e i messaggi di ringraziamento dei tanti ragazzi del territorio sono ancora più convinto della necessità di continuare a perseguire il progetto di Ostia città universitaria che – ha ribadito il consigliere Biondo – può permettere un vero rilancio del nostro Municipio in tutti i settori: culturale, turistico, della mobilità”.

In arrivo altri posti letto

L’iniziativa si inserisce all’interno di un’operazione che ha portato la regione ad investire circa 15 milioni per allestire la sede universitaria del corso che Roma Tre ha istituito in Ingegneria delle tecnologie per il mare istituito dall’Università Roma Tre. Nel solco di Ostia città universitaria sono stati fatti investimenti che hanno portato, tramite DiSCo, alla realizzazione dello studentato da 60 posti intitolato a Regeni. Sono inoltre previsti altri 150 posti letto, nei due padiglioni di proprietà dell'INPS con una parte riservata ai figli degli iscritti al Fondo assistenza magistrale.