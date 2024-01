In bici fino alla foce del Tevere: dal comune arriva il via libera alla ciclovia tirrenica

In bicicletta sugli argini del Tevere, dal ponte monumentale del Torrino Mezzocammino fino al comune di Fiumicino. È questo l’obiettivo che si prefigge di raggiungere la cosiddetta “ciclovia tirrenica”. Un’opera che, l’amministrazione cittadina, ha deciso di approvare.

La dorsale tirrenica in bici

Il tracciato che ha ricevuto il via libera dalla giunta Gualtieri è parte in realtà di un percorso molto più ampio. Passa infatti dal centro cittadino e, seguendo il percorso del Tevere, raggiunge la costa per risalire a nord, fino a Ventimiglia. Questo progetto, che permette ai ciclisti di visitare siti archeologici e bellezze naturalistiche, è stato già approvato dalla regione Lazio nella sua versione definitiva. La giunta capitolina ha però fatto un passo ulteriore, approvando anche la fase successiva della progettazione esecutiva.

Soldi e tempi per realizzare la ciclabile

L’opera è finanziata interamente con i fondi del PNRR che sono stati messi a disposizione dal ministero dei trasporti. Già esaminata in conferenza dei servizi, dallo scoro giugno è entrata a far parte degli interventi contemplati nel decreto dedicato al Giubileo. Per realizzarla ci sono più di sei milioni e mezzo di euro che dovranno servire a completare l’intervento entro l’estate del 2026.

Cosa ci sarà sulla ciclovia

Cosa comporta la ciclovia nel tracciato Roma Mezzocammino - Fiumicino? L’intervento consente di mettere a punto un percorso che i ciclisti romani, a più riprese, hanno chiesto di completare. Per farlo occorre però realizzare aree attrezzate di sosta, con totem, rastrelliere e ricariche per le bici elettriche; pensiline lungo l’argine, staccionate, barriere, rampe e collegamenti con altri piste preesistenti.Trovandosi poi la ciclovia a ridosso del fiume, è anche necessario prevedere quali possano essere le interferenze idrografiche e le opere necessarie per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Tutte informazioni approfondite nelle relazioni tecniche e negli elaborati che accompagnano il progetto approvato a fine dicembre dalla giunta capitolina. Un via libera atteso, e necessario, per procedere con gli obiettivi prefissati dal “decreto ciclovie”: il provvedimento propedeutico al rafforzamento della mobilità ciclistica prevista dal PNRR.