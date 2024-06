La Corte di Cassazione conferma che gli alloggi pubblici non devono pagare l'Imu. Cosa potrebbe succedere a Roma

Nello scontro tra le aziende ex Iacp e i comuni si aggiunge un nuovo capitolo. Di recente, infatti, due distinte sentenze della Corte di Cassazione hanno dato ragione agli enti che gestiscono alloggi popolari e sociali, ammettendo l'esonero dal pagamento dell'Imu. Una tassa che qui a Roma vede l'Ater, oggi diretta da Orazio Campo, in debito di 172 milioni di euro per tre annualità non corrisposte.

La Corte di Cassazione sull'Imu per le case popolari

A dare notizia di queste due sentenze è il Sunia, sindacato unitario degli inquilini e abitanti. Il primo caso arriva da Chieti in Abruzzo: "La Corte di Cassazione ha ribadito l'esenzione Imu per gli alloggi sociali - spiegano - mentre il 23 maggio sempre la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha cassato la sentenza impugnata e ordinato alla commissione di giustizia tributaria della Regione Puglia di verificare se gli alloggi oggetto della controversia rientrino nella definizione di alloggio sociale prevista dal decreto ministeriale infrastrutture del 2008".

Il debito di Ater Roma con il Comune

Sono numerosi i casi di controversie tra le aziende ex Iacp e i comuni in tutta Italia. E Roma è uno degli esempi più clamorosi. A febbraio l'azienda romana, ente che per conto della Regione gestisce circa 50mila alloggi nella Capitale, nel bilancio previsionale ha relazionato rispetto ad un debito pari a 172 milioni di euro, cioè tre annualità di Imu non pagate e per le quali il Comune a dicembre 2023 ha inviato i relativi accertamenti, battendo cassa. I vertici Ater hanno fatto ricorso dinanzi ai giudici tributari e in attesa dell'esito, Gualtieri e Rocca da mesi si siedono ciclicamente al tavolo per trovare una soluzione che faccia meno male possibile a entrambe le parti.

"E' come avere un macigno al collo"

A commentare le recenti sentenze, declinandone le possibili conseguenze su Roma, è il segretario locale del Sunia Emiliano Guarneri: "Quanto denunciato dal nazionale - spiega - è ampiamente dimostrato dalla situazione dell’Ater di Roma che, per i valori dell’IMU nella capitale e per numero di alloggi in suo possesso è come se avesse un macigno legato intorno al collo mentre naviga in mare aperto. Indipendentemente dalle soluzioni che potranno essere concordate dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio nei tavoli che hanno annunciato di voler attivare, quello che non fa ben sperare è la miopia del ministero delle infrastrutture nell’ignorare la grave mancanza di una normativa quadro nazionale".

Il "no" a condoni e deregolamentazione urbanistica

Per Guarneri nel Lazio non si sta facendo abbastanza per andare incontro alle categorie più fragili: "Si ragiona solo nell'ottica dei condoni - continua - quindi tra deregolamentazione urbanistica e cambi di destinazione d'uso che faranno sì che categorie come single, studenti e anziani si troveranno a vivere nelle mansarde, nelle cantine e nei seminterrati, avendo una capacità di spesa minima. Il tutto a fare della più becera speculazione". Rispetto ad un eventuale accordo tra Campidoglio e Pisana sull'Imu risponde così: "L’intesa è una dovuta risposta al problema contabile, ma non risolve le questioni strutturali sull’edilizia sociale e pubblica. A noi interessa relativamente. Ci vogliono le case per chi non se le può permettere e non è elegibile per un alloggio popolare, preferibilmente senza erodere ulteriormente lo stock immobiliare popolare". Un vero housing sociale, quindi. La Regione ha iniziato a discuterne poche settimane fa, nell'ottica di un nuovo bando: "Ma che sia qualcosa di serio, reale. Altrimenti si alimenterà la guerra tra poveri".