Cna Roma e il comune di Fiano Romano siglano un accordo in favore di imprese, lavoratori e disoccupati

Maggiore attenzione alle imprese attive sul territorio, ai disoccupati, agli aspiranti imprenditori e ai lavoratori. Questa la base sulla quale è stato impostato il protocollo d'intesa firmato dal comune di Fiano Romano e la CNA di Roma.

Accordo tra CNA Roma e comune di Fiano Romano

Lo scopo è portare avanti una collaborazione finalizzata a integrare le attività di sostegno alle imprese attive sul territorio e a promuovere servizi rivolti a disoccupati, aspiranti imprenditori e imprenditrici, ai lavoratori e alle lavoratrici, rafforzando le relazioni tra gli attori socio-economici. All'incontro erano presenti Marcello Falvo di CNA Nord Est, Francesco Lopez CNA Industria, Antonio Migliaccio CNA di Roma e Giordano Rapaccioni segretario CNA di Roma, per il comune invece il consigliere Primo Sparnacci con incarico di politiche del lavoro e politiche agricole, la consigliera Barbara Orsi con incarico di attività di digitalizzazione, attività produttive e commercio e il sindaco Davide Santonastaso.

Servizi gratuiti per lavoratori, cittadini, imprese e disoccupati

La collaborazione ufficializzata attraverso il protocollo d’intesa prevede l’erogazione gratuita da parte della CNA di Roma di servizi in favore di cittadini ed imprese nei seguenti ambiti quali: informazioni in materia di credito, finanziamenti, marketing e simili; animazione territoriale per la diffusione della cultura imprenditoriale; organizzazione di seminari, convegni e simili. La CNA di Roma, inoltre, sempre a titolo gratuito e senza alcun vincolo di esclusività, si impegnerà a supportare il comune di Fiano Romano nella gestione dello Sportello Europa, al fine di consentirne la migliore fruizione da parte di cittadini e imprese.

CNA Roma: "Restiamo al fianco delle imprese"

"Quando si parla di impresa, le competenze di una Pubblica Amministrazione possono essere limitate - ha dichiarato il Sindaco - ma creando sinergie come quella di oggi non solo si ampliano ma si diffondono attraverso una rete di lavoro che parte dalle persone e arriva al territorio. Questo protocollo d’Intesa rappresenta un plus per le politiche di sviluppo che stiamo portando avanti e sarà potenziato, strada facendo, attraverso il coinvolgimento di tutte le realtà produttive del territorio. Ringrazio la consigliera Orsi e il consigliere Sparnacci per aver lavorato alacremente per questa collaborazione che oggi abbiamo ufficializzato con la CNA di Roma". Giordano Rapaccioni, segretario CNA di Roma, ha sottolineato l'importanza di presidiare, come Confederazione nazionale, luoghi in cui le sinergie si auspicano come strumento di sviluppo: "Siamo felici oggi di consolidare un legame che viene da lontano con il comune di Fiano Romano, in continuità con le politiche di sviluppo per questo territorio. Ci definiamo, come CNA, diffusori di capitale sociale e vogliamo, in sinergia con le pubbliche amministrazioni, restare al fianco delle imprese e di tutti coloro che impresa vogliono fare".