L'impianto per le terre di spazzamento non verrà fatto nell'ex Tmb Salario

Nessun nuovo impianto per trattare le terre di spazzamento verrà costruito nell'area dell'ex Tmb Salario. Ad annunciare il cambio di rotta del Campidoglio è l'assessora all'Ambiente e ai Rifiuti Sabrina Alfonsi, in audizione oggi in commissione Ambiente. "La scelta è quella di delocalizzare l'impianto in un altro sito all'interno della città" ha spiegato. Una scelta che arriva a valle di una serie di riunione del tavolo intorno al quale si sono confrontati dipartimento Rifiuti, dipartimento Urbanistica, Regione Lazio, Comune, municipio e cittadini riuniti nell'osservatorio No Tmb. Troppe le criticità tecniche emerse per l'area in oggetto, dove lo ricordiamo il Tmb di Ama è stato attivo fino al 2018. La stessa Direzione Ambiente della Pisana, lo scorso febbraio, aveva assoggettato il progetto a una procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale). E ora cittadini e municipio, che negli scorsi mesi hanno portato avanti la protesta, gioiscono.

"Eravamo convinti che si arrivasse a questo esito" commenta il presidente del III municipio Paolo Marchionne. "Abbiamo sempre cercato di promuovere osservazioni che non dessero spazio solo locale, perché il tema del ciclo rifiuti riguarda tutti, è una responsabilità condivisa e ogni territorio deve fare la sua parte, ma la nostra contrarietà era dettata da questioni tecniche e dalla presenza di un forte nucleo abitato nel circondario".

Insomma, dopo l'annuncio arrivato ormai quasi un anno fa della presenza di un concreto progetto di Ama per lavorare al Salario le terre di spazzamento, 100 tonnellate al giorno di sabbia, ghiaino, ghiaietto, e scarti organici, oggi arriva ufficialmente lo stop. Ciò però non significa che Roma non avrà l'impianto. "Lo riteniamo di fondamentale importanza specie da quando abbiamo ripristinato le spazzatrici in strada. Lo faremo in un altro sito, stiamo procedendo con una serie di valutazioni" chiarisce l'assessora Alfonsi. "Ci sarà a breve una comunicazione ufficiale alla società Giubileo dove chiederemo la delocalizzazione, la città non intende perdere i fondi messi a disposizione per una parte del ciclo rifiuti, così da poterli comunque utilizzare nei tempi, posizionando l'impianto in un altro sito cittadino".

"Sono commossa per questa decisione" commenta Maria Teresa Maccarone, rappresentante dell'osservatorio permanente sul Tmb Salario. "La notizia arrivata lo scorso agosto ci ha fatto cadere nella disperazione. Abbiamo cercato in tutti i modi di lavorare sulle carte, le abbiamo studiate, abbiamo visto che c'erano dei fattori escludenti che impedivano la realizzazione di questo impianto. Sarebbe stato a pochi metri dalle case e dalle scuole". "Si tratta di una decisione giusta e molto significativa per il municipio e per tutta la cittadinanza che, uniti, hanno lavorato instancabilmente per impedire la realizzazione del progetto" commenta l'assessore alle Politiche ambientali del municipio Matteo Zocchi.

"Ringraziando tutti i cittadini e le cittadine dell’Osservatorio, le persone attive, i comitati, le parrocchie, il bibliopoint e le istituzioni che hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo, rimaniamo impegnati nella costruzione dell’hub di economia circolare all’interno del Salario. Progetto fondamentale per il territorio che non dovrà prevedere impianti per il trattamento dei rifiuti, come abbiamo sempre affermato, cercando soluzioni alternative compatibili con le esigenze del territorio e rispettose dei vincoli ambientali, con l’obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale chiudendo il ciclo dei rifiuti in città".

Già, ora la partita è tutta sul futuro dell'area di via Salaria, che rimane di proprietà di Ama ma che non ospiterà più impianti di trattamento. "In quel sito va fatta una bonifica" ricorda il consigliere di Fratelli d'Italia Stefano Erbaggi. E sulla nuova localizzazione dell'impianto per le terre di spazzamento: "Mi auguro che la scelta stavolta venga fatta con più attenzione, perché di fatto si è perso un anno".