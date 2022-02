Il freno all'apertura del tmb di Guidonia: "Autorizzazione rilasciata senza il parere dell'Arpa" 

"Il tmb non può e non deve aprire. L'autorizzazione regionale va immediatamente sospesa a tutela della città e dei suoi abitanti". Il sindaco grillino di Guidonia Michel Barbet non molla la battaglia. L'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, autorizzato lo scorso marzo dagli uffici regionali a entrare in funzione, e pronto a venire incontro anche alle esigenze di Roma che si sa è carente sul fronte dell'impiantistica, riceve oggi una serie di altolà di Arpa Lazio, l'Agenzia regionale protezione ambientale. In 40 pagine di parere sul progetto l'ente evidenzia una lunga lista di lacune presenti nella documentazione fornita dai gestori dell'impianto, e quindi nel rinnovo dell'autorizzazione rilasciata nel 2020, e poi nel 2021, ai gestori del tmb. Ma il punto principale del documento rilasciato il 9 febbraio scorso, che RomaToday ha potuto visionare, riguarda il fatto che l'Agenzia non sia stata interpellata nel rilascio dei permessi.

"L'Agenzia regionale di protezione ambientale del Lazio, evidenzia come l'autorizzazione concessa ai gestori del TMB dell'Inviolata nel 2020 sia lacunosa e rilasciata senza i preventivi pareri dell'Agenzia stessa. Sempre a parere dell'Arpa, il progetto non sembrerebbe essere dotato di un fondamentale piano di monitoraggio e controllo, non ci sono rassicurazioni adeguate sulla qualità dei rifiuti da accettare e persino le determine regionali richiamerebbero normative superate e di conseguenza non sufficientemente tutelanti" spiega il sindaco Barbet. Tra i rilievi anche il fatto che "il gestore non prevede alcuna verifica di conformità del compost prodotto, vanificando quindi completamente anche uno degli obiettivi dell'impianto, cioè il recupero dei rifiuti".

Lo scorso marzo, lo ricordiamo, arrivò il via libera ufficiale finale della Regione all'entrata in esercizio. Il tmb di Guidonia potenzialmente, sulla carta, potrebbe aprire e cominciare a trattare immondizia venendo incontro, per esempio, alle esigenze di Roma e del suo ciclo rifiuti. Parliamo di uno degli impianti di trattamento meccanico biologico di proprietà del "patron" Manlio Cerroni, assolto a giugno 2020 dalle accuse di aver violato il vincolo paesaggistico del Parco archeologico dell’Inviolata, al centro del quale si trova il Tmb.

Da qui il dissequestro dell'impianto, una prima proroga da parte della Regione dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) con un quantitativo di immondizia trasferibile aumentato da 90mila a 190mila tonnellate l'anno, l'ok finale nel 2021 e ora lo stop dell'Arpa. Che non vincola in sé la possibilità di una riapertura ma certo pone un problema e rafforza la posizione dei contrari. Che ora chiedono a gran voce di rivedere l'iter autorizzativo.