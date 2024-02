Sull'impianto per le terre di spazzamento Ama e Comune devono rallentare

L’impianto per la selezione ed il recupero delle terre di spazzamento nell’area dell’ex TMB Salario dovrà essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Lo scrive nero su bianco la Direzione Ambiente della Regione Lazio ponendo così un freno all’opera.

Cos'è la VIA

Sul progetto voluto da Comune e Ama si attiverà dunque la VIA: la procedura nata per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un progetto su alcuni fattori ambientali e sulla salute umana. “Un primo passo importante” commentano i cittadini che da mesi si battono contro la prospettiva di nuovi rifiuti dentro lo stabilimento di via Salaria 981.

Già perché l’impianto per le terre di spazzamento porterebbe nell’area dove fino all’incendio del dicembre 2018 sorgeva il TMB residui e rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale e dalle operazioni di pulizia delle caditoie della città. Sabbia, ghiaino e ghiaietto, oltre a scarti organici. Trentamila tonnellate l’anno, 100 al giorno. Per realizzarlo Roma ha a disposizione 4 milioni di euro di fondi per il Giubileo, ma i tempi sono inevitabilmente destinati ad allungarsi.

Le osservazioni sull'impianto

“Per quanto concerne il quadro ambientale, lo studio preliminare ha considerato in modo sintetico le componenti ambientali: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, ecosistema, ambiente umano rumore e paesaggio. Non sono state adeguatamente considerate le valutazioni concernenti il traffico indotto, il rischio incidenti, le vibrazioni e il cumulo con altri impianti; inoltre, non sono stati valutati gli effetti della fase di cantierizzazione del progetto sulle componenti ambientali” si legge nelle considerazioni dell’ istruttoria tecnico-amministrativa della Regione.

Dubbi poi che l’impianto sia compatibile con il piano regolatore generale della città. E ancora “per quanto concerne il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - è scritto nel documento - la proposta progettuale presenta fattori escludenti (anche a tutela integrale) per gli aspetti ambientali e territoriali nonché fattori di attenzione progettuale per gli aspetti ambientali territoriali e idrogeologici e di difesa del suolo in quanto sono presenti edifici sensibili e zone densamente abitate a non idonea distanza dall’area di progetto; l’area risulta interessata da vincoli paesaggistici ed è possibile interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee”.

Tutti elementi di criticità del contesto ambientale in cui l’impianto è inserito. Da qui la decisione della Regione Lazio: il progetto per la realizzazione di un impianto per la selezione ed il recupero delle terre di spazzamento nell’area del Salario “necessita maggiori approfondimenti”. Servirà una valutazione di impatto ambientale. “Questo - dicono i cittadini - è il momento di far cambiare idea al sindaco Gualtieri e ad Ama”.

Freno al progetto di Ama e Comune

“Le osservazioni proposte dal municipio siano state utili, hanno riportato alcuni elementi di criticità evidenziati con equilibrio e coinvolgendo il territorio. Servirà adesso una valutazione più piena, anche perché a noi era chiaro sin dall’inizio che un impianto per i rifiuti, seppur piccolo, inserito in un contesto urbano necessitava di ulteriori approfondimenti” ha commentato ai microfoni di RomaToday il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.