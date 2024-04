Orange Futbolclub, Il bando per l'impianto sportivo è già pronto: la concessione vale 22 milioni di euro

L’impianto sportivo Orange “Futbolclub” di via degli Olimpionici sgomberato oggi era uno degli impianti decaduti per morosità e sul quale l’amministrazione cittadina, già alla fine dell’ottobre 2023, aveva avviato le azioni di “ripresa in possesso”.

Un impianto moroso

Perché l’impianto, dotato di 3 campi da padel, una palestra, 2 campi da calcio a 8 e 3 da calcetto, oltre che di due aree ristoro, è stato riacquisito al patrimonio cittadino? Perché per quella struttura, ha spiegato l’assessore comunale allo sport Alessandro Onorato, era stato ottenuto “un mutuo di oltre 5 milioni di euro, garantito dal comune di Roma” del quale “4 milioni sono stati pagati dai soldi dei romani”. Il problema delle morosità degli impianti comunali, all’inizio dell’amministrazione Gualtieri, era stato stimato in oltre 20 milioni di euro. Una cifra monstre, un vero e proprio buco per le casse capitoline visto che si parla di impianti di proprietà pubblica che hanno contratto debiti, poi “coperti” dal bilancio comunale.

Le subconcessioni e le tariffe a prezzo di mercato

Per quanto riguarda l’Orange Futbolclub, “oltre al danno” ha rincarato la dose Onorato “c’era la beffa: questo concessionario pagava 630 euro al mese a fronte di sub affitti fatti negli altri ad altri soggetti che gli pagavano 37mila uro al mese”. Inoltre, ha sottolineato l’assessore capitolino “gli utenti non pagavano le tariffe comunali, che sono calmierate, bensì quelle di mercato”. Gli utenti però potranno continuare a svolgere i propri allenamenti perché, il comune, ha garantito che l’impianto “non chiuderà” e sarà garantita la continuità del servizio, oltre che i posti di lavoro. Nel frattempo, però, l’amministrazione lo ha messo a bando.

Il valore della concessione e le tariffe comunali

L’intenzione del comune è di trovare un concessionario per i prossimi 15 anni. Il valore complessivo della concessione è stato stimato in 22 milioni e 232mila euro. Il futuro gestore, uno solo perché il lotto è considerato unico, potrà rientrarvi dopo sei mesi di interventi attesi per “prendere operativa la struttura con interventi di miglioria”. Dopodiché dovrà attivare le tariffe comunali che prevedono, ad esempio per la scuola calcuo, una quota di 441 euro (iscrizione compresa) che moltiplicato per 320 bambini porterà a 140mila euro l’anno. Per la palestra dovranno essere di 42 euro al mese, per l’affitto di un campo di calcetto 73 euro a turno. L’equilibrio economico e finanziario si otterrà anche ricorrendo alle sponsorizzazioni derivanti dalla pubblicità a bordo campo e negli spazi comuni del circolo. Per quelle, il comune, ha stimato un incasso per il concessionario da 15 mila euro l’anno.