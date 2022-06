Caos rifiuti: Ama corre ai ripari per ripulire, ma si ferma per dieci giorni il tmb di Aprilia

Mentre proseguono le difficoltà nella raccolta rifiuti, con immagini di secchioni traboccanti scattate dal centro alla periferia, si aggiunge anche la chiusura imminente per dieci giorni dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Aprilia, di proprietà della Rida Ambiente. Un'altra grana al capitolo rifiuti, nel risiko che costringe la Capitale - priva di un ciclo di trattamento e smaltimento autosufficiente - ad accordi continui con impianti di privati fuori città.

Il tmb chiuderà dall'8 al 18 giugno, e Roma rimarrà con 350 tonnellate di spazzatura al giorno da ricollocare. Come ci viene comunicato da fonti qualificate di Ama, si starebbe lavorando per trovare gli sbocchi necessari in altri impianti di tmb della Regione, metà andranno alla Saf di Colfelice (provincia di Frosinone).

Mancano le discariche

Il problema però potrebbe non fermarsi ai lavori di manutenzione effettuati da Rida Ambientale. La questione è strutturale e legata alla mancanza di sbocchi in discarica nel Lazio, dove l'unica cava attiva è quella di Ecologia Viterbo. Al tmb di Rida, così come agli altri fornitori regionali, mancano impianti dove smaltire gli scarti delle lavorazioni. Una questione più volte sollevata dai privati che gestiscono gli impianti di tmb. Anche da Rida, in una missiva inviata la scorsa settimana alla Regione.

Da parte sua Ama assicura un intervento a tutto campo in queste ore per ripulire la città. "Stiamo mettendo in campo il massimo sforzo sul versante operativo per assicurare tutte le attività di igiene urbana nei vari quadranti cittadini" si legge in una nota stampa. Tra le cause della crisi rifiuti di questi giorni, una sovrapproduzione a maggio rispetto allo stesso mese del periodo pre pandemico.

"Sono state raccolte e avviate a trattamento circa 82mila tonnellate di rifiuti urbani residui, quasi 6mila in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La produzione dei rifiuti risulta superiore anche al periodo omologo dell'anno pre-pandemia" spiegano dall'azienda. "A fronte di questo picco e della contestuale temporanea riduzione, la scorsa settimana, della capacità di accoglienza in due impianti, l'azienda ha dispiegato tutte le sue maestranze, i mezzi in flotta e le linee produttive, avviando decise attività di recupero sul territorio che proseguiranno anche domani e nei prossimi giorni".