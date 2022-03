Chiude l'impianto di Maccarese: per trattare l'organico Ama si appoggerà ai privati

L'impianto di Maccarese chiude per otto mesi. Di proprietà di Ama - qui Roma smaltisce buona parte dei rifiuti organici prodotti, circa 30mila tonnellate annue - sarà costretto a fermare le lavorazioni per alcuni interventi di manutenzione straordinaria legati al rifacimento del locale dedicato al compostaggio. Verranno rifatti i pannelli delle pareti laterali e del soffitto, oltre a una revisione generale del carroponte e a interventi di miglioramento statico del capannone.

Un lungo periodo di fermo che costringe l'azienda a rivolgersi ai privati. Metà delle quantità lavorate normalmente dovranno essere trasferite negli impianti dove già ci sono contratti in essere, al costo per Ama, secondo quanto apprende RomaToday, di 135 euro a tonnellata variabile fino al 10% in più nel caso in cui nell'organico spedito per il trattamento sia presente della frazione non compostabile.

È esattamente sull'organico che la giunta Gualtieri sta impostando le prime azioni al capitolo rifiuti, anche per svincolarsi dalla continua dipendenza da privati. Con i fondi messi dai bandi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) si punta alla realizzazione di due biodigestori anaerobici di proprietà di Ama da 100mila tonnellate ciascuno. "Uno dei problemi particolarmente sentiti a Roma riguarda il trattamento dei rifiuti organici. La Capitale ha livelli procapite di umido più alti rispetto ad altre grandi città italiane" ha spiegato l'assessora ad Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi, chiamata in audizione durante l'ultima seduta di commissione Ambiente.

La convenzione per le bioplastiche

E sempre per quanto riguarda la filiera del compostabile, è della scorsa settimana l'approvazione in giunta di una convenzione con il consorzio Biorepack, chiamato a coprire i costi per il riciclo dei rifiuti da imballaggio in plastica biodegradabile. Si tratta del primo sistema di responsabilità estesa al produttore per questo genere di rifiuti in ambito europeo. "Se ben differenziato e raccolto, il rifiuto organico rappresenta una grande risorsa che grazie agli impianti di trattamento entra a pieno titolo nell’economia circolare che deve rappresentare l’obiettivo finale del nostro lavoro" ha spiegato Alfonsi. "Diversamente, se il rifiuto organico contamina le altre frazioni rende quasi impossibile il loro trattamento o recupero e finisce soltanto per aumentare la quantità di rifiuto indifferenziato, la più difficile e costosa da trattare e smaltire".