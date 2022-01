In arrivo un nuovo impianto Acea per convertire i fanghi in biometano

Acea realizzerà un nuovo impianto per la conversione dei fanghi a biometano. La giunta capitolina, con apposito atto votato venerdì 28 gennaio, ha delegato la multiutility per la partecipazione al bando del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e l'accesso ai finanziamenti. "Ci muoviamo così nell'ottica della green economy - ha commentato l'assessore all'Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi - attraverso il recupero circolare di risorse, ottenendo il duplice obiettivo di utilizzare i fanghi di depurazione per il recupero di energia, minimizzando gli scarti di processo". Spieghiamo meglio.

Si tratta della progettazione di un secondo impianto presso il depuratore Acea di Roma est, localizzato nel quartiere Colli Aniene, dopo la delega già approvata per un impianto gemello nel depuratore di Roma nord. L'impianto in questione servirà alla lavorazione dei fanghi che restano al termine del normale processo di depurazione delle acque reflue. Nel dettaglio, con il termine fango da depurazione intendiamo quella frazione di materia solida contenuta nelle acque reflue urbane ed extraurbane che viene rimossa, negli impianti di depurazione, durante i vari trattamenti depurativi meccanico-biologico-chimici, necessari a rendere le acque chiarificate compatibili con la loro reimmissione in natura.

"Puntiamo a rafforzare il sistema impiantistico di Roma con tecnologia finalizzata alla raffinazione del biogas - spiega ancora l'assessora Alfonsi - ossia il sottoprodotto del processo di digestione anaerobica dei fanghi di depurazione, e la sua conversione a bio-metano, fonte di energia rinnovabile idonea ad essere immessa nella rete di distribuzione".

Una mossa che rafforza la centralità di Acea nella gestione di rifiuti e scarti all'insegna di recupero e riciclo dei materiali. Ricordiamo il contratto già siglato lo scorso novembre, in piena emergenza rifiuti, tra Ama e Acea, che apre a un futuro di sinergia dei rispettivi piani industriali. Una partnership di fatto per rafforzare la dotazione impiantistica della Capitale, che conterà sempre di più su impianti della multiutility Vedi l'approvazione in Conferenza dei servizi della quarta linea del termovalorizzatore di San Vittore nel Lazio, che per lo più servirà Roma.