Impianti sportivi comunali, venticinque restano inutilizzati: "Il 15% delle strutture è in stato di abbandono"

Ci sono decine di impianti sportivi sul territorio romano che non vengono più usati. Per alcuni l’impiego è di lungo corso e gli effetti del degrado, su struttura di proprietà pubblica, comincia a dare i propri segni.

Chiuso il 15% degli impianti

La questione è stata affrontata nel corso di una seduta della commissione sport, convocata per discutere un documento, poi approvato all’unanimità, che affronta anche altri temi legati alla gestione degli impianti capitolini. “Attualmente ci sono oltre il 15% delle struttura sportive che risultano non funzionanti ed in stato di abbandono” ha spiegato Daniele Parrucci, il consigliere democratico che ha predisposto l’atto passato in commissione.

A Roma gli impianti che il comune ha affidato a concessionari privati, siano associazioni sportive dilettantistiche o circoli sportivi, sono più di centocinquanta. “Per l’esattezza sono 165 e quelli chiusi o non utilizzati sono 25” ha spiegato il consigliere. Si trovano in tutto il territorio cittadino, ma soprattutto nelle periferie dove, la possibilità di garantire la pratica d’una disciplina sportiva a costi contenuti, è intuitivamente più importante.

Le strutture inutilizzate

Quali sono queste strutture? “Volendo fare giusto qualche esempio, possiamo citare, l’ex Autocara sulla Prenestina, l’impianto nel parco di Tor tre teste, quello nella zona Settecamini e Quarticciolo e via Mendozza a Mostacciano”. Su quest’ultimo, un impianto che nel quadrante di Roma Sud disponeva di campi da calcetto e calciotto, era stata anche avviata una manifestazione d’interesse dalla precedente amministrazione. Senza esito, visto che la struttura continua a restare chiusa ormai da molti anni.

“Questi impianti sono sottratti al legittimo uso dei cittadini e – ha rimarcato Parrucci – sono inoltre esposti al rischio di possibili danni erariali al patrimonio di Roma Capitale”. Per questo la commissione sport ha deciso di approvare un documento che invita la Giunta ad avviare le procedure necessarie per sostenere in tempi brevi il pieno e corretto utilizzo degli impianti comunali.

Le altre richieste sugli impianti

La mozione sugli impianti sportivi comunali appena approvata in commissione sport, inoltre, invita Gualtieri e l’assessore competente anche ad approvare una specifica direttiva nei confronti del Dipartimento Sport “per disporre gli atti necessari a consentire la proroga fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni degli impianti sportivi comunali” scadute o in attesa di rinnovo. “E’ prevista dalla legge nazionale 106/2021 – ha spiegato Parrucci – ed ha l’obiettivo di favorire il riequilibrio economico dei gestori che sono stati costretti a rimanere chiusi a causa della pandemia”.