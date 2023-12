Impianti sportivi comunali, il Campidoglio approva il nuovo regolamento

Ventisette articoli e quasi quaranta pagine per provare a semplificare la gestione di un patrimonio prezioso della Capitale: gli impianti sportivi. Sono 173 quelli presenti in città ed hanno dimensioni e finalità molto diverse tra loro. Si va, per fare degli esempi, dal PalaTiziano allo stadio Flaminio, per parlare di grandi realtà, ma anche di moltissime strutture che sono molto più simili ed una palestra scolastica che ad un palazzetto dello sport.

Le novità del nuovo regolamento

Il nuovo regolamento, presentato in aula Giulio Cesare dall’assessore allo sport Alessandro Onorato, sostituisce le tre delibere che finora erano servite per normare gli impianti comunali e municipali. Il testo approvato dopo tante sedute dell’assemblea capitolina, più volte rimandata per il venir meno del numero legale, consente di “semplificare” alcune procedure, ad esempio relative alla scelta della disciplina sportiva su cui il concessionario decide di scommettere. Il regolamento, la cui sottoscrizione è arrivata dopo aver analizzato oltre 100 emendamenti presentati da maggioranza e opposizione, definisce le modalità di classificazione degli impianti sportivi. Ed aspetto non trascurabile, regolamenta la gestione degli eventi, prevedendo la possibilità di farli a costi che siano proporzionati alla zona dove si svolgono ed alla portata dell’evento stesso.

Il provvedimento, ha dichiarato l’assessore Onorato durante la sua presentazione, "ha l'obiettivo di semplificare il quadro regolamentare sull'impiantistica comunale. Con questo unico testo andiamo a normare sia la gestione degli impianti che lo svolgimento degli eventi, mentre sulle tariffe si sposta al cosiddetto 'tariffone' l'eventuale adeguamento annuale dei costi a carico degli utenti per la pratica sportiva, quindi su proposta della Giunta e con ratifica dell'Aula.

Il cambio di destinazione sportiva e gli eventi

Nel merito del regolamento, viene previsto che il concessionario possa cambiare la destinazione di un campo, passando ad esempio dal calcetto al paddle. “La delibera snellisce tale meccanismo rendendo possibile questo cambio con la comunicazione scritta di un professionista iscritto all'albo e nel rispetto delle norme” ha spiegato Onorato che ha chiarito anche quali sono le novità sul fatto degli eventi. “Il presupposto è quello di rimodulare i costi proporzionandoli alla tipologia dell'evento. Il modello Circo Massimo viene applicato anche agli impianti sportivi per cui, se l’iniziativa è di carattere nazionale o internazionale “viene chiesta la contribuzione con una percentuale sull’incasso”. Inoltre è prevista anche una zonizzazione, in modo tale che “per un evento nel sito Unesco si chiederà ovviamente un esborso economico diverso da altre zone”.

Autorizzazioni e decadenza delle concessioni

Questione importante per i concessionari che gestiscono il patrimonio impiantistico del comune è quella delle autorizzazioni per eseguire dei lavori. Non sempre gli interventi, negli anni, sono stati eseguiti previo nulla osta del dipartimento competente. Questo tipo di comportamento è stato finora sanzionato anche con la revoca dell’impianto. Il nuovo regolamento prevede "lo snellimento e la semplificazione dell'iter autorizzativo per lavori all'interno dell'impianto: oggi le procedure sono molto arzigogolate e soprattutto vengono chieste procedure per ogni cosa. Anche qui andiamo a semplificare”.

Infine il regolamento modifica anche le cause di decadenza. “Noi vogliamo la legalità sugli impianti sportivi, partendo da chi non ha pagato il mutuo” ha commentato Onorato, “Ma allo stesso tempo non vogliamo nemmeno che magari quindici soggetti vadano a macchiare tantissimi concessionari che invece con grande passione per lo sport gestiscono queste strutture”. Di conseguenza sono state introdotte delle modifiche affinché non sia più possibile che “un concessionario che costruisce una mini-tettoia all'ingresso dell'impianto abbia la stessa sanzione di chi si inventa uno spazio commerciale e non lo comunica, modifica le strutture o viola gli standard”.

Un solo regolamento al posto di tre delibere

Dopo sei sedute, un centinaio di emendamenti presentati, l’assemblea capitolina, composta da 48 consiglieri più il sindaco, si è espressa con 21 voti favorevoli e 4 astenuti. Il percorso non è stato quindi privo di ostacoli ma adesso la Capitale può archiviare le tre delibere che fissavano modalità, rispettivamente, per la gestione degli impianti, per lo svolgimento degli eventi e per le tariffe da far pagare agli utenti. Il loro sostituzione è arrivato un regolamento a cui, ora, dovranno adeguarsi i concessionari di quasi 175 impianti che, tra comune e municipi, sono presenti nel tessuto cittadino.