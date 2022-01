Impianti sportivi, contro il caro bollette chiesto l’intervento del governo: “Si rischiano chiusure a catena”

La richiesta d’aiuto lanciata da una decina di concessionari di piscine ha fatto breccia. L’aumento delle utenze energetiche, unite alla diminuzione delle iscrizioni, stanno mettendo a dura prova i gestori degli impianti sportivi. Al punto che, qualcuno, già paventa l’ipotesi di una prossima chiusura.

L'incontro con Vezzali

Per venire incontro alle richieste dei concessionari, Roma Capitale si è rivolta direttamente al governo. “La crisi in cui versano gli impianti sportivi comunali e privati necessita di azioni immediate per affrontare l’aggravarsi della situazione dovuta al caro bollette ed alla pandemia” ha premesso Alessandro Onorato l’assessore capitolino allo sport. Aveva chiesto l'intervento del governo e così, il 12 gennaio, ha incontrato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali che ha “ribadito la vicinanza al settore con misure che sono già in fase di studio, verranno presentate nel prossimo Consiglio dei Ministri e porteranno a nuovi contributi economici straordinari per il settore”.

Un'esigenza diffusa

Il problema segnalato nella capitale riguarda moltissime altre città. Per questo la campionessa di scherma ha ricevuto, a meno di 24 ore dall'invio della loro richiesta sia Alessandro Onorato che Cosimo Guccione l’assessore allo sport di Firenze. I due, a loro volta, si sono fatti interpreti delle esigenze anche di altre sei città metropolitane quali Milano, Torino, Bologna, Napoli, Bari e Palermo.

Il rischio di chiusura

“Ho rappresentato le criticità degli impianti sportivi che rischiano chiusure a catena, non riuscendo più a sostenere i costi di gestione” ha rimarcato Onorato, perché “ognuno di noi ha la responsabilità di grandi città metropolitane, milioni di abitanti che rischiano di rimanere senza strutture per lo sport di base e la pratica sportiva”.

Le misure capitoline a sostegno dello sport

Il tema del caro bollette non è il solo che l’amministrazione comunale ha dichiarato di voler fronteggiare, per sostenere il settore sportivo della capitale. “Esistono dei problemi strutturali che gravano sulla sostenibilità degli impianti sportivi, con o senza piscina, e necessitano di una riflessione ulteriore”. Pertanto, ha chiarato Onorato “nel medio periodo abbiamo richiesto una proroga delle concessioni”. Il Campidoglio ha chiesto inoltre chiesto di estendere il superbonus 110% all'intero settore sportivo, coinvolgendo anche le Associazioni sportive dilettantistiche, non solo le società.

L'auspicio

L’amministrazione resta fiduciosa anche su ulteriori interventi, tesi a mitigare il rincaro delle bollette. “Il dialogo aperto e continuo con il governo – ha concluso Onorato – ci permetterà di mettere a terra velocemente ed efficacemente misure per sopravvivere alla crisi e accompagnare il settore nella fase di rilancio post pandemico. Nessuna struttura dovrà essere costretta a chiudere”.