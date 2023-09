Gli impianti per i rifiuti fiaccano la maggioranza. Contro Gualtieri aumentano le proteste interne

"Resta centrale nell'azione del Campidoglio la convinzione di realizzare impianti per risolvere definitivamente la crisi dei rifiuti e la determinazione ad agire in tal senso". Ovvero: Avanti tutta, nonostante le proteste. Dopo una giornata di polemiche dovute soprattutto alla notizia su Villa Spada come punto di passaggio e carico dei rifiuti per il termovalorizzatore, l'amministrazione Gualtieri interviene, gettando acqua sul fuoco e precisando che si tratta ancora di un'ipotesi. Nella parole che chiudono il comunicato però c'è tutta la determinazione del Campidoglio ad andare avanti, a dispetto delle proteste. Sì, perché mai come in questi giorni i malumori dem fioccano - e nel contempo fiaccano - la maggioranza.

Mal di pancia tanto dei territori quanto interni alla maggioranza capitolina. E se in settimana la segreteria dem aveva di fatto aperto il processo alla giunta, ieri è stata la capogruppo dem a chiedere una riunione al sindaco. Una richiesta arrivata al culmine di una giornata in cui nell'ordine a levare gli scudi sono stati il III, il XIII e XV municipio, tutti a maggioranza dem e dove ricadono progetti controversi.

Detonatore ieri è stata la commissione trasparenza che ha scoperchiato il vaso di pandora su idee, ipotesi e avanzamento dei progetti che, evidentemente, erano stati tenuti ben segreti dall'amministrazione dem agli stessi presidenti di municipio dello stesso colore politico. E non parliamo solo dell'ipotesi dei treni dei rifiuti a Villa Spada. Il direttore della struttura commissariale, Paolo Giacomelli, ieri ha scoperto le carte. "Abbiamo approvato in conferenza asincrona tre impianti di Ama per ora: il biodigestore di Casal Selce e gli impianti di carta e plastica che saranno realizzati a Rocca Cencia e Ponte Malnome (sedi di altrettanti stabilimenti di Ama, ndr). Presiederò la conferenza dei servizi sul biodigestore di Cesano dove la sovrintendenza di Viterbo ha espresso perplessità sulla coerenza con la vocazione agricola del territorio".

Poche parole che hanno scatenato la reazione sui territori. La più dura è stata la presidente del XIII municipio, Sabrina Giuseppetti che, intervistata dall'agenzia DIRE, ha espresso tutto il proprio malumore. Ce l'ha con l'amministrazione per l'impianto di Casal Selce. "Mi domando come si possa chiudere positivamente una conferenza dei servizi su un progetto come quello del biodiogestore nella zona di Casal Selce. Come avevamo detto anche nel nostro Consiglio municipale, la procedura è da rifare perché questa conferenza dei servizi è quella che si era aperta quando il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico, presentato dall'amministrazione precedente. L'amministrazione Gualtieri, invece, ha presentato un impianto industrale, pertanto la valutazione d'impatto ambientale perché questo impianto impatta in maniera diversa rispetto al precedente". Per poi aggiungere: "Mi rammarica il piano politico perché, dopo le diverse interlocuzioni che c'erano state col sindaco e l'assessora Alfonsi, mi aspettavo che si aprisse una discussione per capire se nella città ci fossero aree più idonee di quella di Casal Selce a ospitare un impianto industriale- ha spiegato Giuseppetti- Non perché io non voglia il biodigestore nel mio Municipio, perché se ne esiste una più idonea qui allora la si potrebbe pure individuare, ma prima facciamo un'indagine sulle aree di Roma Capitale, partendo intanto dalla loro vocazione industriale. Perché lì dovrebbe stare un impianto da 100mila tonnellate di rifiuti, non a Casal Selce che è una zona prevalentemente agricola, dove non c'è una viabilità adeguata perché siamo su strada larga poco più di un tratturo".

Daniele Torquati, presidente del municipio XV, non è più tenero. "Roma ha bisogno di impianti e anche in tempi rapidi ma per quello di Cesano, come ripetuto più volte, non possiamo negare che la collocazione scelta, frutto peraltro della precedente amministrazione, sia davvero un grosso errore che ha fatto perdere tempo e rischia di farne perdere dell'altro. Il parere negativo della Sovrintendenza non è un fatto imprevisto ma è tra le motivazioni che per ben tre volte abbiamo ribadito esprimendo anche parere negativo come amministrazione municipale. Gli "imprevisti" non fanno altro che confermare quanto sostenuto in questi anni. Parliamo di criticità reali e accertate su viabilità, logistica e collocazione, per un impianto che dovrebbe essere realizzato nella stessa zona in cui già insistono il deposito nazionale di rifiuti radioattivi con oltre 500 metri cubi di materiale e il Centro Ricerche Enea Casaccia, che aveva già espresso da tempo le sue perplessità sulla realizzazione del biodigestore poiché l'impianto ricadrebbe addirittura nell'area di competenza del piano di emergenza. Tutte criticità presenti anche nella vecchia Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto della precedente amministrazione. Non si tratta quindi di un capriccio o di un no a prescindere, ma di una posizione, la nostra, per non proseguire sulla strada sbagliata e che fa perdere ulteriore tempo".

Pochi minuti prima, dopo le parole del direttore generale Aielli, a sbottare era stato il presidente del III municipio Paolo Marchionne. "Non è possibile lanciare ipotesi come questa senza tener conto della vita delle persone che abitano il territorio. Il municipio è contrario a questo stillicidio di ipotesi e progetti lanciati così senza tener conto degli impegni che ci siamo presi, ossia di rendere la vita delle persone che abitano nanche non in centro città migliore portando più servizi. Queste scelte così delicate non si fanno sulla pelle del municipio". Sempre Marchionne, con tutto il municipio e pezzi di maggioranza capitolina, da oltre un mese protesta contro l'impianto previsto dell'ex Tmb di via Salaria. Un impianto per il trattamento delle terre di spazzamento che sul territorio nessuno vuole.

Malumori che, anche in Campidoglio, faticano a restare celati. Così la capogruppo dem Valeria Baglio e Giammarco Palmieri, presidente commissione Ambiente di Roma Capitale hanno deciso di scrivere una nota, dove, pur esprimendo apprezzamento per il piano rifiuti di Gualtieri, si chiede una riunione per parlare della localizzazione. "Perché il piano possa chiudersi nel modo migliore è necessario che, come avvenuto per la sua elaborazione strategica, le scelte successive, come ad esempio quelle sulla localizzazione di alcuni impianti, non abbiano solo una valutazione tecnica, ma anche un'attenta analisi ed assunzione di responsabilità politica. Proprio per questo abbiamo già chiesto al Sindaco di convocare una riunione per fare il punto sulla localizzazione degli impianti, ed affiancare alle ovvie valutazioni tecniche quelle di tipo politico, ugualmente rilevanti per chi governa una città complessa come la nostra. Anche all'assessora Alfonsi chiediamo di proseguire il lavoro di confronto politico, valutando insieme le possibili localizzazioni e il loro impatto".