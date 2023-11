Maxi impianti pubblicitari ma nessun operaio, continua il mistero delle "impalcature fantasma"

Questa volta, probabilmente, si farà luce su cosa stia accadendo veramente dietro le impalcature e i maxi impianti pubblicitari. Dopo la denuncia dello scorso luglio, il consigliere capitolino Dario Nanni, presidente della commissione speciale Giubileo, ha chiesto una riunione congiunta con la commissione lavori pubblici e quella delle attività produttive, alla quale invitare anche la sovrintendenza capitolina. L’obiettivo è rispondere ad un quesito vecchio di mesi: quando spariranno le impalcature “fantasma”?

Le impalcature fantasma

Parliamo, in questo caso, di quelle enormi strutture utilizzate per fare lavori sulle facciate esterne dei palazzi. Soprattutto in centro, è facile trovarne di enormi, con i tubi innocenti e le pedane spesso “mimetizzati” da grandissimi teli pubblicitari. Il problema è che, spesso e volentieri, non si vedono operai al lavoro e, intanto, le impalcature rimangono a deturpare alcuni tra i luoghi più belli della città. Il fenomeno era già stato oggetto di un’interrogazione presentata dallo stesso Nanni. Visto che il problema non è stato risolto si passerà, questa volta, per le commissioni.

Roma ostaggio delle impalcature

Secondo il consigliere la città sarebbe “ostaggio di enormi impalcature, molte delle quali rimangono per anni e che oltre a creare disagi ne rovinano l’immagine”. Un fenomeno che sembra essere tutto romano. “Già l'estate scorsa – ha ricordato Nanni in una nota - denunciai questa pratica di aprire i cantieri, posizionare i ponteggi e poi lasciarli lì senza che nessuno vi lavori. Dopo quella segnalazione ripresa da alcuni organi di stampa, alcune impalcature vennero rimosse, ma molte continuano ad esserci, nonostante non vi lavori nessuno”.

Verso il Giubileo

Il Giubileo 2025 è più vicino di quanto si pensi. Il timore è che i pellegrini vengano accolti in città con queste impalcature ancora in piedi: “non possiamo permetterci di essere ostaggio di centinaia di cantieri in cui non lavora nessuno” ha ribadito Nanni che, proprio questo motivo, ha chiesto una seduta congiunta delle commissioni interessate “per fare il punto e trovare le soluzioni a questo annoso problema che da troppo tempo si verifica nella nostra città”.