Impianti e officine di Ama cadono a pezzi: spogliatoi al gelo e “tragedia sfiorata” a Tor Pagnotta

Il cigolio udito non appena posata la mano sulla maniglia, giusto il tempo di scansarsi prima di sentire il grande tonfo. “Tragedia sfiorata per un pelo”, così scrive Ama Fp Cgil, su quanto accaduto ieri, lunedì 20 dicembre, nell’officina Ama di Tor Pagnotta dove un operaio aprendo una pesante porta dalla struttura metallica è stato sfiorato dal crollo improvviso di una parte della porta stessa.

Officina Ama Tor Pagnotta, porta di ferro cade e sfiora operaio

Un bel rischio per il dipendente della Municipalizzata fortunatamente uscito illeso dal cedimento. Immediata la segnalazione all’azienda e al servizio che si occupa di sicurezza con una riunione tempestivamente convocata con pure la verifica puntuale delle situazioni segnalate. Alcune delle porte, giudicate probabilmente poco stabili, non potranno essere chiuse: così a Tor Pagnotta gli operai lavoreranno al freddo.

"Fortunatamente - ha detto a Roma Today il segretario generale della Fp Cgil di Roma, Giancarlo Cenciarelli - nonostante il crollo della porta non ci sono stati gli estremi per procedere ad una formale denuncia penale”. Ma l’episodio riaccende i riflettori sul pessimo stato delle strutture di Ama, dalle officine agli impianti. “Da anni denunciamo lo stato di abbandono in cui versano i locali che ospitano le officine AMA di Tor Pagnotta. Con il crollo della porta si è sfiorata la tragedia solo per un pelo, cosa bisogna aspettare per metter mano alle necessarie ristrutturazioni?” - si chiede il sindacato. “Purtroppo negli ultimi anni le officine, come parte delle strutture di Ama ad iniziare dagli impianti, sono state lasciate a loro stesse perchè la scorsa amministrazione puntava all’esternalizzazione. Oggi si trovano in condizioni di precarietà assoluta”.

Gli spogliatoi del TMB Ama di Rocca Cencia al gelo

Lo sanno bene anche i dipendenti di Ama in servizio nel Tmb di Rocca Cencia: ad inizio dicembre proprio dalle colonne del nostro giornale avevamo segnalato condizioni strutturali e di lavoro pessime con una delle sale macchine allagata dal maltempo che in quei giorni sferzava la Capitale. Per proteggere i lavoratori che operavano sul braccio a base fissa dell’impianto era stata temporaneamente utilizzata una lamiera come grondaia e un secchio di plastica per raccogliere l’acqua piovana. Dalla pioggia al gelo. Si perchè a Rocca Cencia negli spogliatoi, quelli l’estate scorsa invasi dalle pulci, manca il riscaldamento: così i lavoratori sono costretti a lavarsi e cambiarsi a temperature polari. “Una situazione che va avanti da tre inverni, è una delle tante segnalazioni ‘storiche’ rimaste inascoltate”. E a Rocca Cencia, a quanto apprende RomaToday, c’è anche chi vorrebbe protestare proprio nel bel mezzo del piano di pulizia straordinaria della città che sta lentamente dando i primi risultati sperati.

“Purtroppo impianti e officine sono i comparti di Ama che negli anni sono stati maggiormente depotenziati, adesso è tempo di intervenire. Speriamo - l’auspicio di Cenciarelli - che la nuova amministrazione ci ascolti e le sottragga al progressivo deterioramento e abbandono”.