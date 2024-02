Casa Arca degli Esposti: l'immobile confiscato alla criminalità diventa un nuovo condominio sociale

Taglio del nastro per il condominio di via Gabriella degli Esposti. Al civico 20 è stato infatti inaugurato un progetto destinato a garantire l’autonomia abitativa di 12 persone senza fissa dimora, già individuate dai servizi sociali.

Housing sociale nell'immobile confiscato

Il progetto, promosso dalla Fondazione Progetto Arca e Distretto Rotary 2080, ha permesso di ristrutturare tre appartamenti confiscati alla criminalità organizzata, per realizzarvi un “condominio sociale”. Al suo interno gli ospiti, per un anno e mezzo, saranno accolti direttamente in una casa, senza il passaggio intermedio in una struttura. Le intenzioni sono quelle di dare stabilità ai futuri inquilini, in modo che possano intraprendere un percorso finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro.

L’immobile confiscato è stato assegnato nel luglio del 2023 dal ministero dell’Interno alla Fondazione Progetto Arca che ne ha ottenuto un comodato d’uso internazionale. Grazie alla sinergia attivata con il distratto 2080 del Rotary International è stato possibile eseguire la ristrutturazione degli appartamenti che sono stati anche forniti degli arredi necessari.

Chi beneficia del progetto

I dodici ospiti, tutti uomini, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, sia italiani sia stranieri, individuati dalla sala operativa sociale di Roma Capitale, sono seguiti da un’équipe multidisciplinare di Progetto Arca e rotariani (composta da educatori, formatori, mediatori, psicologi, assistenti sociali) che offre a ognuno gli strumenti necessari per affrontare un percorso di recupero individuale: l’obiettivo è ridare fiducia e dignità a persone che attraversano un momento di fragilità, ma che possiedono le capacità e le competenze per riprendere in mano la propria vita e riprogettare un futuro di rinnovata autonomia sociale, abitativa e lavorativa.

L’équipe di operatori accompagna gli ospiti nell’avere cura della propria persona e dell’ambiente casalingo, orientando ai servizi sul territorio e offrendo assistenza legale. È questa una base di preparazione necessaria per affrontare un percorso di orientamento al lavoro, agendo sulle competenze, individuando corsi di formazione e tirocini, ricercando attivamente posizioni aperte e avviando un piano di risparmio.

La casa è dunque un punto di partenza necessario per affrontare un percorso di inclusione e integrazione. Sulla base dell’esperienza trentennale di Progetto Arca nell’accoglienza di persone senza dimora, l’ospitalità in Casa Arca degli Esposti è prevista per un periodo di 18 mesi, dopo i quali gli ospiti che avranno raggiunto un buon livello di autonomia potranno lasciare la casa per continuare la propria vita in autonomia, lasciando spazio a nuovi beneficiari.

Aumentano i posti per l'accoglienza a Roma

“Si tratta di un progetto che, in un’ottica di rete e dialogo con le istituzioni pubbliche – ha spiegato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro - si propone di offrire a persone fragili un’accoglienza dignitosa e l’opportunità di partecipare attivamente alla vita della comunità, attraverso programmi di accompagnamento e sostegno alla loro autonomia. L’iniziativa, il cui avvio è sostenuto anche con un contributo finanziario da parte dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, è il

Quella di via degli Esposti rappresenta “un'ottima notizia per chi vive per la strada e per garantire una continuità di assistenza ai senza dimora che necessitano di proseguire il loro percorso di integrazione -ha dichiarato Barbara Funari, assessora alle politiche sociali di Roma Capitale - Aumentano così i luoghi per l'accoglienza nella nostra città, con un progetto che rappresenta una bella esperienza di sinergia tra pubblico e privato a sostegno dei più fragili”.

“Come Rotariani siamo da sempre impegnati in progetti di contrasto alla povertà, sostegno all’inclusione e sviluppo delle economie locali – ha commentato Maria Carla Ciccioriccio, Governatore del Distretto 2080 del RI- Mettere insieme le nostre risorse con quelle di Fondazione Progetto Arca, facendo convergere le nostre mission, dimostra l’importanza delle sinergie nel promuovere e accelerare cambiamenti positivi nella società e nel mondo”.

“Casa e lavoro sono i due capisaldi su cui si fonda la vita di ognuno di noi, e sono anche i due pilastri della nostra mission sui quali costruiamo i progetti di housing e reinserimento sociale – ha dichiarato Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca - Luogo intimo e protetto, è dalla casa che tutto può ricominciare, per riconquistare se stessi e la fiducia nelle proprie capacità, per poter intraprendere un reale progetto individuale di cambiamento e raggiungere un’autonomia sociale ed economica”.