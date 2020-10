Imbimbo (Llista Marchini): "Aderisco a Forza Italia. Pronto a candidarmi nel 2021"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

“Dopo attente riflessioni con tanti amici ed elettori ho preso la decisione di aderire ufficialmente a Forza Italia. Chi come me è un consigliere eletto in questa città, consapevole di essere un liberale, un moderato, un cattolico e un cittadino desideroso di offrire alla città una prospettiva nuova, dopo la fallimentare esperienza grillina, non può che trovare in Forza Italia la casa politica cui guardare. Ringrazio il Presidente Tajani, il coordinatore romano del partito Gasparri e gli Onorevoli Battilocchio e Cattaneo che mi hanno offerto questa possibilità. Parto come semplice militante come giusto che sia per chi come me, fino ad oggi esponente di una lista civica, inizia, per la prima volta, un percorso in un partito strutturato ed importante. Naturalmente sono pronto a presentare la mia candidatura in Forza Italia alle prossime elezioni comunali del 2021, mettendo a disposizione del partito e della città la mia persona”.

Così in una nota Andrea Imbimbo, consigliere del XV Municipio di Roma eletto nel 2016 con la lista civica di Marchini.