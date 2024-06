Via del Mare e via Ostiense, il municipio vuole i lampioni: "Sono strade trafficatissime"

La via del Mare e la via Ostiense, due tra le strade più trafficate della capitale, hanno un’illuminazione carente che, in ampi tratti, è del tutto assente.

Ampi tratti di strada al buio

“Tra la stazione Lido Nord e quella di Ostia Antica i lampioni praticamente non ci sono. Quei pochi che si possono trovare sono del tutto insufficienti e, comunque, illuminano poco la via del Mare e per niente la via Ostiense” ha fatto notare il presidente della commissione municipale alla mobilità ed ai lavori pubblici Leonardo Di Matteo.

Le strade, nei tratti considerati, hanno competenze che sono comunali e della città metropolitana. “Dotare una strada d’illuminazione è di competenza del comune – ha spiegato Di Matteo – perché le opere di urbanizzazione sono a carico di Roma Capitale. Ed è per questo che stiamo chiedendo l’installazione dei lampioni stradali”. La richiesta, nella forma di una risoluzione municipale, è stata portata all’attenzione del consiglio che ha sede in piazza della stazione vecchia.

I punti più critici

Il punto in cui concentrare i lavori è quello compreso tra le due stazioni ferroviarie della cosiddetta linea “Metromare”. Sono “strade trafficatissime e, soprattutto dalla zona di Castel Porziano, non si vede niente la notte”. Il tratto, che si sviluppa su circa 4 chilometri di strada, “nonostante sia di rilevanza primaria per il traffico urbano e suburbano” si legge nel provvedimento municipale “non è mai rientrato tra i lavori di pubblica illuminazione”.

Cosa fare? L’amministrazione municipale, una volta approvato il provvedimento, impegnerà il presidente Mario Falconi a far avviare l’iter amministrativo finalizzato a realizzare un intervento che, chiaramente, è finalizzato a migliorare la sicurezza stradale. La commissione mobilità ha già espresso il parere favorevole. Manca solo il via libera del consiglio municipale.