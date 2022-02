Strade al buio, dal Campidoglio 700mila euro per potenziare l’illuminazione pubblica

Sette interventi per dotare strade e piazze al buio di un adeguato sistema d’illuminazione pubblica. La giunta guidata da Roberto Gualtieri ha stanziato 730mila euro, iva inclusa, per avviare dei lavori che abbiano “immediata esecuzione”. Si tratta di progetti che non prevedono lunghi tempi di cantierizzazione e che non comporteranno, si legge nel dispositivo approvato all’unanimità dalla squadra di governo capitolino, chiusure totale di strade e piazze. Le zone interessate dalle prossime operazioni sono concentrate nel perimetro del municipio IV.

Gli interventi previsti

I fondi serviranno per ammodernare le cosiddette “torri faro” nelle zone circostanti il nodo di scambio autobus metro della stazione Ponte Mammolo. Nella stessa area è previsto che siano anche rinforzati i punti luce già esistenti. Altro lavoro è previsto nel parco pubblico Kolbe, in via Casal dei Pazzi. In questo caso il comune ha disposto la realizzazione di un nuovo impianto e, con lo stesso finanziamento, s'intende integrare il sistema d'illuminazione delle zone meno illuminate della stazione di Rebibbia.

In via Stellaria, sempre nel territorio del municipio iv, i fondi stanziati serviranno per prolungare l’impianto esistente, cosa che avverrà, con un altro cantiere, anche in via Pomona ed in via Tocco de Casauria. Oltre al parco Kolbe, l’illuminazione arriva anche in una seconda area verde: il parco pubblico Aldo Tozzetti, di via Pietro Caleffi.

Un settimo ed ultimo cantiere, nel novero di quelli che hanno ricevuto il recente via libera dalla giunta Gualtieri, è previsto venga allestito in via Vittorio Zincone, dove avverrà la sistemazione di un nuovo impianto d’illuminazione. In quella zona si procederà anche all’integrazione delle “armature” esistenti che si trovano nelle immediate vicinanze della scuola “Anna Frantzel Celli” di via Filippo Fiorentini.