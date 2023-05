Il Comune vuole Roma Multiservizi: la strada è quella della NewCo

Il parere negativo della Corte dei Conti all’acquisizione da parte del Comune della Roma Multiservizi ha interrotto il procedimento di trasformazione in una società in house, frenando l’internalizzazione di servizi essenziali che riguardano le scuole, come pulizia, ausiliariato, assistenza al trasporto e piccola manutenzione, e la stabilizzazione di 2500 dipendenti.

Roma Multiservizi: così il Comune vuole lintegrare i servizi

Così il Campidoglio deve adesso tentare una nuova strada. Nel tavolo di confronto con i sindacati l’Amministrazione ha ribadito la volontà esplicita di trovare ogni strumento idoneo per arrivare alla gestione diretta del servizio scolastico integrato con l'attivazione di tutte le interlocuzioni necessarie utili a garantirne la continuità con l'obiettivo di una proroga. “Nel quadro più ampio della razionalizzazione delle proprie società in house - hanno fatto sapere dal Campidoglio - l'Amministrazione intende comunque avviare il percorso per la costituzione di una nuova società al fine di valutare tutti gli aspetti diretti ed indiretti che le decisioni assunte avranno sui lavoratori, garantendo un tavolo paritetico sulla costituzione di questa nuova NewCo”.

Sindacati sul piede di guerra

Un incontro che non ha lasciato soddisfatti i rappresentanti sindacali. “Le risposte che ci sono state fornite sono assolutamente insufficienti” - hanno dichiarato a margine Cgil, Cisl, Uil e da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti che chiedono al Comune di restituire certezza del processo alle lavoratrici e ai lavoratori con i quali il sindaco di Roma si è impegnato da maggio scorso definendo puntualmente le modalità ed i tempi di realizzazione del progetto di internalizzazione del servizio, attraverso la creazione della società in house. “Deve essere garantita, senza soluzione di continuità, l'attività del servizio Global e dei rapporti di lavoro degli operatori che quotidianamente offrono il servizio ai piccoli utenti e alle innumerevoli famiglie romane e questo può essere possibile solo attraverso una proroga dell'attuale gestione fino al momento in cui non si costituirà la nuova società e fino a quando non sarà possibile assegnare alla stessa l'attività, con il conseguente trasferimento di tutti i rapporti di lavoro, operai e impiegati del ramo global service e dei rami ad esso riconducibili”. I sindacati chiedono inoltre la ripresa di un percorso virtuoso di confronto sindacale per condividere tutti gli aspetti dell'operazione societaria. “Queste le richieste che facciamo al Comune di Roma e su cui ci aspettiamo risposte che non possono più attendere”. Il tavolo sul futuro di Roma Multiservizi è stato aggiornato a venerdì 12 maggio. “Se non ci sarà chiarezza e stabilità per tutti i lavoratori coinvolti - avvertono le organizzazioni sindacali - sarà mobilitazione”.