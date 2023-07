Dopo oltre trent'anni il Brancaleone rischia di chiudere

Il Brancaleone rischia di chiudere. Dopo quasi trent’anni Roma potrebbe così perdere uno dei suoi storici centri sociali, oggi spazio di aggregazione culturale per molte realtà del territorio di Montesacro e non solo. E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la revoca della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) dagli uffici del municipio III. Il circolo Arci deve cessare ogni attività. Ma in via Levanna è già iniziata la “resistenza”. “Non faranno un deserto perché non glielo permetteremo”, scrive il Brancaleone ricordando come da quattro anni a questa parte la comunità che lo anima sia impegnata nella rigenerazione dello spazio di proprietà di Roma Capitale. “Quando la legalità diventa solo un randello con cui mortificare la vitalità di quello che si muove nella società, cancellando l'impegno e il protagonismo di centinaia di persone, siamo disposti a disobbedire”.

La storia del Brancaleone

Una storia lunga e travagliata quella dello spazio di via Levanna. Nato agli inizi degli anni Novanta come centro sociale, dal 1996 il Brancaleone era stato dato in concessione dall'amministrazione: vent'anni dopo, nel dicembre del 2016, il sequestro dello stabile con il locale accusato di morosità a seguito dell'applicazione del canone pieno scattato dopo la fine della concessione. Tre mesi dopo, nel marzo 2017, la sentenza del Tribunale del Riesame che, con pure le accuse di occupazione e furto d'energia decadute, ha dissequestrato l'immobile disponendone la restituzione agli assegnatari. Chiavi che però, complice la lentezza di burocrazia e uffici, oltre ad una politica per tempo silente, sono tornate nelle mani dell'Associazione Spazio Autogestito solo a quasi due anni dalla decisione dei giudici. Era l’inizio del 2019.

Via le autorizzazioni: il "Branca" rischia di chiudere

Oggi una nuova battaglia da portare avanti. “Siamo di fronte a un'ultima possibilità: le istituzioni possono dare seguito alle petizioni di principio e trovare una soluzione al futuro dello spazio di via Levanna, oppure trasformarlo nell'ennesimo spazio vuoto e abbandonato dopo aver messo fine con la forza all'esperienza che oggi lo anima. Da parte nostra siamo convinti che c'è lo spazio per fare del Brancaleone un esperimento di gestione del patrimonio pubblico, dove la vocazione culturale e quella sociale si intersecano nell'interesse della collettività, grazie all'impegno istituzionale e allo stesso tempo senza la mortificazione dell'autonomia del sociale. Per farne uno spazio del comune e del possibile”.

Le istituzioni per la tutela dello spazio di via Levanna

Al loro fianco anche parte delle istituzioni. “Sono al fianco della nuova generazione che abita il Brancaleone e che ha raccolto una storia decennale trasformandolo in una vera e propria casa culturale del quartiere”, ha detto a RomaToday l’assessore alla Cultura del Roma Montesacro, Luca Blasi. “In questi anni la comunità che lo ha gestito ha pazientemente e senza nessun tipo di sostegno pubblico, offerto spazi a tutte le associazioni e i gruppi informali del territorio, costruito una sala prove, uno spazio cinema, un teatro e uno spazio concerti. Lavorato con cooperative sociali, tante altre associazioni e artisti di ogni calibro, dagli esordienti a chi si trova in cima alle classifche. Il municipio - è perentorio l’assessore - non può privarsi di uno spazio così”.

"Il centro sociale Brancaleone è parte della storia di impegno, cittadinanza attiva, autogestione, conflitto, recupero di spazi dismessi e vitalità culturale che ha reso migliore la città, supplendo alla carenza di interventi istituzionali. Perderlo - ha sottolineato l'assessore alla città dei 15 minuti, Andrea Catarci - sarebbe davvero un grave passo indietro per la città, in un momento in cui, territorio per territorio, guardando al modello dei 15 minuti, stiamo lavorando per migliorare i servizi di prossimità e la vivibilità dei quartieri. Vanno compiuti tutti gli sforzi possibile per affrontare le complesse questioni amministrative lasciate irrisolte negli anni e arrivare a una soluzione che permetta di salvaguardare le attività e un'esperienza fondamentale". "Il Brancaleone non può chiudere", l'appello che arriva da Claudia Pratelli, assessora alla scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale e già assessore alla Scuola proprio in Municipio III. "È una gemma preziosa per Roma, lo sanno tutte le persone che in questi anni hanno attraversato quello spazio. Con più di 30 anni di storia, di attivismo e di partecipazione, il 'Branca' , come lo chiama chi questo spazio lo abita, rappresenta una straordinaria dimostrazione di protagonismo civico, di contaminazione culturale e di socialità popolare: un punto di riferimento per tutta Roma, in grado di coinvolgere cittadine e cittadini di ogni età. Per questo, per tutte le iniziative fatte lì, per gli anni di confronto e collaborazione da assessora municipale, il suo destino mi è a cuore. Tutelare la sua esistenza significa tutelare una comunità a cui, come tanti e tante, mi sento molto vicina. È necessario quindi fare tutto il possibile per superare le questioni burocratico-amministrative che da troppo tempo affliggono una delle realtà più preziose del nostro territorio".

E nonostante la revoca dell’atto amministrativo di autorizzazione il Brancaleone proseguirà con la programmazione: venerdì 28 luglio nel giardino sarà proiettato il film "La nostra vita" insieme ad Elio Germano. "Sarà anche l'occasione per lanciare pubblicamente la campagna di difesa" dello spazio.