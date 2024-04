L'assessora Alfonsi a Ignazio Marino: "Sul termovalorizzatore dice cose false e gravissime"

L'ex sindaco di Roma Ignazio Marino scende in campo alle elezioni europee del prossimo giugno e tra i temi legati all'ambiente si scaglia contro il termovalorizzatore di Roma. Rimasto in pessimi rapporti con chi nel Partito democratico lavorò per la sua "cacciata" dalla poltrona più alta del Campidoglio nell'ormai lontano 2013, intervistato a Piazza Pulita, si esprime oggi sull'amministrazione Gualtieri.

"Roma avrebbe bisogno di una spinta innovativa" dice l'ex sindaco "marziano", chirurgo a Philadelphia, andando poi dritto sull'annosa questione dei rifiuti. "Io sono per chiudere il ciclo in qualunque modo, ma non con un termovalorizzatore". Una posizione che aveva già espresso in passato, tra quelle che a suo dire lo hanno spinto a scendere in campo con la lista alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. No al termovalorizzatore dunque, specie se, sostiene Marino, "l'Europa ha imposto di chiuderli tutti entro il 2030". Un appunto che non è passato inosservato. È davvero così?

La replica dell'assessora

"Inizia malissimo l'avventura europea di Ignazio Marino. Questa sera a Piazza Pulita ha detto una cosa gravissima e totalmente inventata" tuona l'assessora all'Ambiente e ai Rifiuti Sabrina Alfonsi. Secondo Marino l’Europa avrebbe dato un'indicazione per cui tutti i termovalorizzatori del continente dovranno essere spenti entro il 2030. Nulla di più falso. Non solo non esiste la chiusura dei termovalorizzatori entro il 2030, ma il commissario europeo all'ambiente ha addirittura lodato il nostro piano rifiuti. È vero che siamo in campagna elettorale, ma evitiamo di ricorrere a degli strafalcioni per avere qualche strapuntino in più in tv e sulla stampa".



Cosa dice davvero l'Europea in materia di termovalorizzatori? La normativa impone agli Stati membri di rispettare una precisa gerarchia dei rifiuti, fissata da una serie di direttive, l'ultima del 2018, in cui la prevenzione è al primo posto, il recupero come materia al secondo, il recupero come energia (la termovalorizzazione) al terzo e lo smaltimento in discarica all'ultimo. Le opzioni non sono da considerare indifferentemente ma nell'ordine di priorità presentato. Si può quindi ricorrere a impianti che bruciano rifiuti e recuperano energia ma solo per quella frazione di scarti che non si possono recuperare in altro modo, in base alle prime due opzioni. Come riportato in una comunicazione della Commissione europea al parlamento del 2017, "i processi di termovalorizzazione possono svolgere un ruolo nella transizione a un'economia circolare a condizione che la gerarchia dei rifiuti dell'Ue funga da principio guida e che le scelte fatte non ostacolino il raggiungimento di livelli più elevati di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio".