Boom Avs, ma che sconfitta per Smeriglio. Il fattore Marino alle europee allontana Garbatella da Strasburgo

"Siamo sulla strada giusta, continuiamo a lavorare anche dal Consiglio per dare il nostro contributo e costruire l'alternativa alla destra che oggi malgoverna la Regione". A dirlo è Claudio Marotta, consigliere di Alleanza Verdi-Sinistra in Regione Lazio, all'indomani di una straordinaria affermazione dei progressisti alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Oltre 1,5 milioni di voti in tutta Italia, quasi 360mila nella circoscrizione Centro Italia, quasi 173mila solo nel Lazio. A Roma Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sfiorano l'11% sorpassando un M5S dimesso e confuso. Ma quello che Marotta non dice è come viene presa l'estromissione di Massimiliano Smeriglio dal parlamento di Strasburgo.

La sconfitta di Smeriglio

Negli ambienti del centrosinistra, è stato tema di discussione dalla mattinata di lunedì 10 giugno: "Ma Smeriglio entra o non entra?". L'ex vicepresidente del Lazio, eletto eurodeputato come indipendente nel Pd cinque anni fa, sembrava uno di quelli più sicuri della conferma. AVS avrebbe comunque dovuto fare un risultato molto positivo, ben sopra la soglia di sbarramento fissata al 4%, tenendo conto che nel Centro Italia i seggi a disposizione sono 15 su 76 e che Ilaria Salis avrebbe indubbiamente fatto incetta di voti (e così è stato, oltre 170milla a Nord-Ovest e 50mila nelle Isole), idem Mimmo Lucano. In totale, alla fine, AVS ha strappato più del 6% che genera sei seggi a livello nazionale, uno solo nella nostra circoscrizione: se lo è accaparrato Ignazio Maria Marino. E così Garbatella e i suoi spazi sociali e politici simbolo, dalla Villetta Social Lab a Casetta Rossa, si allontanano un po' di più dal parlamento Europeo.

La "vendetta" di Marino

Ad aprile, subito dopo il lancio della candidatura di Marino da parte di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, da Garbatella (roccaforte della sinistra extra-Pd a Roma) trapelava serenità. Il ritorno del chirurgo da Philadelphia, scelto dai Verdi, non veniva visto come un disturbo alle ambizioni di riconferma di Massimiliano Smeriglio, unico candidato dei vari Claudio Marotta, Andrea Catarci (assessore capitolino) e Amedeo Ciaccheri (presidente dell'VIII municipio). Ma come si dice in questi casi, Marino "non lo hanno visto arrivare". A Roma l'ex sindaco (in Campidoglio tra il 2013 e il 2015) ha sfiorato le 30mila preferenze, più del doppio di quelle ottenute da Smeriglio. Su tutta la circoscrizione (Lazio, Marche, Toscana, Umbria), Smeriglio è arrivato secondo dietro Marino, fermandosi alla metà delle preferenze. Marino si è preso con gli interessi quanto ha sempre ritenuto gli sia stato strappato nell'ottobre di nove anni fa, quando i consiglieri di maggioranza andarono a firmare le dimissioni dal notaio per far cadere l'amministrazione.

Garbatella non basta

Stavolta la forza trainante dei quartieri Ardeatino e Ostiense, lì dove da almeno trent'anni governa la sinistra (fatta salva una parentesi di 9 mesi con il grillino Pace, nel 2016/2017), non è servita. Indubbiamente lo sforzo delle militanti e dei militanti dell'VIII municipio è stato importante, guardando i numeri del ministero degli Interni che testimoniano un 17% di AVS nell'VIII. Andando più a fondo, nelle sei sezioni di piazza Damiano Sauli, Smeriglio conquista 238 preferenze, con una di queste (la 1256) che fa arrivare AVS prima con il 34,18%. Va meno bene a via delle Sette Chiese, dove AVS non è mai primo partito (in alcuni casi viene anche dopo il M5S), portando comunque 92 preferenze a un figlio di Garbatella. "Il risultato importante di Massimiliano Smeriglio non basta per la sua elezione - commenta il minisindaco dell'VIII Ciaccheri - e questo è un rammarico per il valore e la competenza che una figura così autorevole della sinistra della nostra città ha saputo portare nel Parlamento Europeo nel corso di questi anni, e sarà importante avere questa voce importante ancora presente a Roma e livello nazionale nel corso dei prossimi mesi".

Il congedo da Strasburgo

"E' andata bene, è andata male". Esordisce così, nel suo post di "congedo dal Parlamento europeo", lo stesso Smeriglio. E' lui direttamente a spiegare come ci si sente a perdere anche quando si vince, che è l'esatto opposto di ciò che è praticamente sempre successo da quelle parti, dove si è abituati a festeggiare percentuali da record anche con la destra alle porte: "C’è soddisfazione per lo straordinario risultato di Alleanza Verdi e Sinistra - spiega l'ormai ex eurodeputato -, proposta politica a cui mi sono avvicinato quando i sondaggi la davano al 3%. C’è gioia per la elezione di Ilaria Salis, primo vero passo verso la liberazione. E nel medesimo tempo c’è rammarico per non avercela fatta. Per non aver raggiunto l’obiettivo. Nonostante le oltre 22mila preferenze raccolte. E mi spiace molto, soprattutto per chi si è speso e chi ci ha creduto. Uno stato d’animo diviso in due". Smeriglio si prende tutte le responsabilità: "Purtroppo non è andata come speravamo. E la responsabilità è solo mia. Mi sono battuto con tutte le forze, senza raggiungere gli obiettivi prefissati. Ora mi fermo un po’ per riflettere e riposare dopo giornate intense e bellissime". Fa un passo di lato e aspetta, senza restare fermo.

Scenari futuri

Tra i più dispiaciuti c'è Goffredo Bettini, che tanto si lamentò con il suo Pd per aver fatto "scappare" uno come Smeriglio. C'è chi è convinto che il guru della sinistra romana e nazionale stia già lavorando per aprire nuove porte al suo pupillo, ma sono voci: "Il risultato di AVS a queste europee conferma l'ottimo lavoro che si sta facendo e si è fatto finora nel governo della città - risponde Marotta quando lo si stuzzica su possibili rimpasti che diano più spazio alla Sinistra e ai Verdi - quindi bisogna proseguire su questa strada. E noi manterremo sempre le nostre posizioni, anche critiche, sui grandi temi di Roma".