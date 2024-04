Il ritorno di Marino. Il Marziano diventa Terminator per le Europee: "I'm back"

L'ex sindaco "marziano" torna a Roma e cita Terminator, il film di Arnold Schwarzenegger. "Spesso in sala operatoria ero solito guardarmi attorno, mettere in ordine i pensieri e pronunciare solennemente: 'I'm back'". A dieci anni dalla cacciata dal Campidoglio a opera del suo stesso partito, il chirurgo di Genova stavolta si candida alle elezioni europee. A ingaggiarlo l'alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Per la causa, racconta in conferenza stampa, ha infranto la promessa fatta nel 2013 a una suora: "Le dissi che qualora mi fosse venuto in mente di ricandidarmi mi avrebbe dovuto sparare a un polpaccio".

L'ex sindaco ha però fatto, evidentemente, un passo indietro. "Viviamo in un mondo in cui, un paese simbolo della democrazia come gli Usa, mentre quasi tutti i suoi cittadini guardavano il Superbowl, ha convocato il Parlamento per approvare lo stanziamento di oltre 80 miliardi per armamenti da inviare in Ucraina e Israele". Se a questo aggiungiamo la situazione ambientale, "oggettivamente drammatica", allora "ho ritenuto imprescindibile dare una mano alla nostra società e al nostro continente".

Marino parla di ambiente, pace e sanità pubblica: "In Italia durante il covid abbiamo applaudito a medici e infermieri, ora tagliamo sulla sanità e investiamo miliardi su dispositivi militari all'avanguardia. Cosa diremo ai cittadini che non potremo curare, 'non vi preoccupate che tanto abbiamo gli f35'?". Quindi la questione migranti: "Nel nostro territorio ci sono 10 Cpr, strutture assimilabili ai manicomi criminali, questo non può accadere".

Lo scontro con Alfonsi

Intervistato poi nella serata di ieri da Corrado Formigli a Piazza Pulita è tornato anche su Roma e il termovalorizzatore. "Io sono per chiudere il ciclo in qualunque modo, ma non con un termovalorizzatore". Una posizione che aveva già espresso in passato. "L'Europa ha imposto di chiuderli tutti entro il 2030" ha aggiunto poi Marino, scatenando l'ira dell'assessora Sabrina Alfonsi. "Ha detto una cosa gravissima e totalmente inventata. Nulla di più falso. Non solo non esiste la chiusura dei termovalorizzatori entro il 2030, ma il commissario europeo all'ambiente ha addirittura lodato il nostro piano rifiuti".