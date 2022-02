Via Ostiense, furto di rame alle idrovore: "Fuori uso impianto fondamentale per sicurezza e viabilità"

Tutto da rifare. Le idrovore di via Fiumalbo, strada che nel municipio X interseca via Ostiense, sono fuori uso. Erano state sistemate per essere consegnate al dipartimento Simu, ma l’intervento dei ladri ha costretto l’ente di prossimità a rivedere i propri piani.

Ad essere rubato, oltre al gasolio, è stato anche il rame. E di fatto il furto “ha danneggiato gravemente anche le apparecchiature di controllo, rendendo inutilizzabile l’impianto” ha fatto sapere l’assessore municipale ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano. Le cosiddette pompe di sollevamento, risanate dall'ente locale, per la fine di febbraio dovevano passare in gestione al Campidoglio. Un trasferimento di competenze che, a questo punto, non può essere formalizzato.

A cosa servono le idrovore di via Fiumalbo

Le idrovore, com’è stato ricordato dal municipio, assolvono una funzione “fondamentale per la sicurezza e la viabilità del territorio”. L’impianto infatti, scaricando le acque in eccesso nel fosso di Malafede, garantisce che i sottopassi che collegano il quartiere Giardino di Roma con la via Ostiense, non si allaghino quando a Roma si verificano le “bombe d’acqua”.

Il soccorso del Campidoglio

In funzione dell’importanza che le idrovore rivestono per la zona, il Campidoglio è andato in soccorso del municipio. Il dipartimento della protezione civile, per garantire la sicurezza della cittadinanza in caso di un’allerta meteo, ha deciso di predisporre un piano specifico per la zona. I tecnici del dipartimento Simu, invece, saranno impiegati per quantificare i danni. “In questo modo – ha spiegato l’assessore Calcerano – in tempi brevissimi si potrà procedere all’affidamento dei lavori di ripristino, anche secondo la modalità della cosiddetta 'somma urgenza”.

Le videocamere

I lavori, fanno sapere dal municipio, “dovranno senz'altro contemplare anche la predisposizione di adeguati impianti di videosorveglianza”. Un deterrente contro il ripetersi di furti e danneggiamenti a spese di un impianto che garantisce la sicurezza e la viabilità per un intero quadrante.