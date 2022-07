Idranti antincendio fuori uso: approvato in giunta il piano per sostituirli

Una serie di interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno a stretto giro gli idranti stradali della Capitale. La giunta capitolina ha approvato nella seduta di ieri, venerdì 22 luglio, una delibera presentata dall'assessorato ai Lavori pubblici. Grazie a un investimento complessivo di 3 milioni di euro - stanziati a inizio luglio in fase di assestamento di bilancio - gli interventi garantiranno l'installazione di impianti di ultima generazione, dotati di telecontrollo e comandati a distanza, sia per verificarne costantemente il funzionamento che per prevenire i frequenti atti di vandalismo.

"L'obiettivo - spiega il Campidoglio - è quello di assicurare maggiore efficacia ad una rete antincendio sempre più sottoposta ad una forte sollecitazione ma che da diversi anni non viene sottoposta a lavori di manutenzione".

Troppi idranti fuori uso

Le condizioni critiche in cui versano gli impianti destinati a coadiuvare vigili del fuoco e protezione civile nel contrasto agli incendi è emersa chiaramente nelle ultime settimane, data la sequela di roghi devastanti che hanno messo a dura prova Roma. "La nostra cisterna d’acqua che contiene 400 litri, se il fuoco è intenso, una volta entrata in funzione finisce subito" aveva spiegato alle telecamere di Romatoday Luciano Perali segretario Terra Nuova protezione civile. Importante quindi l'approvvigionamento garantito dagli idranti stradali. A condizione, ovviamente, che funzionino. Sono molti quelli che, al momento del bisogno fanno cilecca.

"Ogni impianto che si trovi su pubblica via, tende a deteriorare e questo porta ad un'esigenza di un continuo adattamento nella gestione e manutenzione degli impianti che – ha riconosciuto Alessandro Paola, il comandante provinciale dei vigili del fuoco - sono naturalmente fondamentali per consentire alle autobotti di soccorso di approvvigionarsi e fare la spola il più celermente possibile".