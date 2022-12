I vigili di Roma rischiano di restare disarmati. E’ l’allarme lanciato dal Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale su quanto accade nel Comando di via della Consolazione dove da giorni c’è un via vai interminabile di caschi bianchi che devono riconsegnare l’arma in dotazione. “Senza però sapere quando potranno riaverla” - sottolinea a RomaToday il segretario romano del SULPL, Marco Milani. Si perché ancora oggi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale non sanno come e dove poter effettuare quegli accertamenti sanitari sui requisiti psico fisici necessari per il rinnovo del porto dell’arma che il regolamento impone loro ogni quattro anni. “Un’assurda norma che è anche un unicum riguardando solo i vigili di Roma”, lamenta Milani.

Perché i vigili di Roma rischiano di restare disarmati

“Come denunciamo da tempo il problema è che la verifica negli anni scorsi veniva effettuata dalle strutture sanitarie della Polizia di Stato, in convenzione con Roma Capitale. Questa convenzione purtroppo è scaduta da anni nella più totale inerzia del Comando Generale del Corpo”. Così, giunte al termine anche le proroghe concesse durante la pandemia da Covid-19, la macchina si è ingolfata e centinaia di vigili a Roma rischiano di trovarsi senza arma nella fondina. “Con un calendario fortissimo di appuntamenti per la riconsegna dell'arma e la mancanza di qualsivoglia indicazione al personale su se e come ottenere diversamente un certificato di idoneitá, ci troveremo a breve con il Corpo di polizia cittadina completamente disarmato, quello stesso Corpo cui però - sottolinea Milani - si continuano a richiedere servizi delicati, quali sgomberi di appartamenti occupati, piantonamenti ed interventi presso i campi nomadi e servizi di controllo notturni”. A ciò si aggiungono le difficoltà di aggiornamento tecnico al tiro dovute al recente sequestro del poligono di Tor di Quinto avvenuto in seguito alla strage di Fidene. “Così è difficile dare sicurezza senza essere in sicurezza”.

L’appello al sindaco Gualtieri

Da qui l'ennesimo appello al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, “affinchè affronti una volta per tutte la miriade di problemi che affliggono il Corpo e che, con indirizzi politici certi e dirigenze capaci, smettano di farlo apparire ogni giorno più simile ad una nave senza nocchiero". Il riferimento è anche a quella carenza di uomini e mala organizzazione più volte segnalata.

“Gualtieri fornisca risposte ai vigili”

E il rischio di avere i vigili di Roma disarmati accende anche la polemica politica. “A poco più di un anno dal suo insediamento il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non riesce a fornire risposte concrete tanto al corpo quanto ai cittadini” - accusa il consigliere comunale di FdI, Stefano Erbaggi. “È necessario affrontare subito le difficoltà della Polizia Locale e porvi rimedio fissandole in agenda, magari al posto delle ospitate in programmi televisivi e radiofonici. Prima delle ‘suonate’ da Fiorello, pensi alle priorità della città”.