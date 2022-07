I soldi del Giubileo e del Pnrr per Roma nel mirino delle mafie

Centinaia di milioni di euro. Una pioggia di soldi. Fondi per il Giubileo e del Pnrr che presto saranno riversati su Roma e pronti ad essere reinvestiti. La Regione e il Comune, già hanno studiano alcuni piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione degli spazi pubblici e di aree archeologiche. Ma non solo, progetti anche in ambito sanitario e per gli impianti sportivi, sono pronti.

Insomma, a Roma arriverà una valanga di soldi. "Grandi opportunità", così le ha definite il sindaco Roberto Gualtieri, che vuole tenere la guardia alta sul possibile rischio di infiltrazioni di realtà criminali, interessate a mettere le mani sul piatto ricco: "Abbiamo la consapevolezza dei rischi molto profondi, che si sommano a quelli tradizionali, legati al Giubileo al Pnrr. Se non c'è una capacità aggiuntiva di monitoraggio e di reazione a tutti i livelli, possono esserci un rafforzamento dei circuiti illegali. Se tutti i pezzi dello Stato e delle istituzioni lavorano insieme ci sono tutte le condizione per affrontare queste sfide in modo positivo e per far sì che i prossimi anni siano anni in cui la modernizzazione e la trasformazione della città avvenga di pari passo con un rafforzamento della legalità" .

Ha detto durante il convegno in Campidoglio 'Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dopo trent'anni. L'impegno di Roma a non dimenticare'. Gualtieri ha ricordato come con il consulente alla legalità Francesco Greco "stiamo ragionando ad amplio spettro. Stiamo siglando dei Protocolli, abbiamo iniziato con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate contro l'evasione fiscale, un altro lo stiamo realizzando per il monitoraggio dei fondi Pnrr".

"Roma capitale, come istituzione, vuole recuperare un deficit di protagonismo in una azione coordinata di contrasto alle mafie. Senza non riusciremo nel nostro impegno a modernizzare la città. Oggi più che mai è necessaria una collaborazione e sinergia tra tutte le istituzioni per far voltare pagina a Roma".

Che il pericolo di infiltrazioni ci sia, non lo nega nemmeno Michele Prestipino, procuratore aggiunto di Roma. D'Altronde la Capitale è piazza ricca di interessi. "A Roma c'è una presenza plurima di organizzazioni mafiose, non ci facciamo mancare nulla: mafie italiane, mafie straniere, piccole mafie, a Roma ci sono da almeno trent'anni", ha detto.

Per Prestipino "Roma è uno straordinario 'laboratorio' di mafie perché è la Capitale del Paese, è luogo di decisioni politiche, di grandi interessi economici, è un territorio straordinariamente grande, è in continuità con l'area campana che va dai Casalesi alle famiglie di Napoli. E poi c'è un altro motivo ben spiegato dall'intercettazione di un mafioso risalente a qualche anno fa, che riferendosi a Roma spiegava che 'lì è più facile stabilirsi come cosche perché c'è meno rischio che riconoscano l'infiltrazione mafiosa', perché c'è sempre una certa ritrosia ad accostare la parola mafia a Roma", ha concluso il procuratore aggiunto della Capitale.

Il Comune e la Regione, stanno già lavorando per essere all'altezza della aspettative. Centri di "legalità", come auspica anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: "Roma dovrà essere da esempio a livello nazionale e internazionale: è la Capitale politica della nostra Repubblica ma dovrà esserlo anche della legalità e della buona amministrazione, una Capitale civile e morale che dimostri concretamente che è in grado gestire grandi risorse sottraendo l'economia e il governo della cosa pubblica alle infiltrazioni criminali". In questo, ha concluso il ministro, "non sarete soli - ha detto a Gualtieri -, il ministero dell'Interno è la casa dei comuni e laddove sarà necessario affermare presidi di legalità e dar vita a sinergie istituzionali ci troverete sempre come vostri principali alleati".