"Farmacap è in emergenza, risorse insufficienti". Ma il Campidoglio smentisce

I sindacati puntano il dito contro la gestione di Farmacap, la rete di farmacie comunali per la quale è stato varato un piano di rilancio nell'agosto 2022. E' l'Ugl a sollevare una serie di criticità, che inizierebbero proprio un anno e mezzo fa.

Farmacap in emergenza

Secondo l'Ugl, infatti, le azioni portate avanti dal nuovo consiglio d'amministrazione e da Roma Capitale "non hanno prodotto significativi risultati". Si va dalla carenza di personale a una gestione farraginosa delle singole farmacie, 45 in totale sul territorio romano. "Avevamo già evidenziato el 2022 - fanno sapere da Ugl - che le 10 unità previste nel piano di rilancio erano insufficienti e adesso, tra pensionamenti e dimissioni sulla cui frequenza bisognerebbe fare un'analisi attenta, la situazione ha preso connotati emergenziali".

"Dipendenti scontenti"

Il sindacato si riferisce nello specifico ai bandi di concorso per l'assunzione di nuovo personale specializzato: "Sono andati pressoché deserti - riferiscono - e la mancanza di interventi atti a migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti alimentano il malcontento". Ugl accusa l'azienda di non aver siglato l'accordo sui trasferimenti, non aver istituito la banca ore, non aver adeguato i buoni pasto, ma anche di non aver previsto una forma di premialità legata alla produttività. Per tutti questi motivi, il sindacato fondato nel 1996 sulle ceneri del Cisnal ha annunciato una assemblea pubblica per giovedì 25 gennaio in Campidoglio dalle 9 "per protestare, chiedere ascolto, fare proposte ed avere certezze sul futuro di Farmacap".

La replica di Funari: "Siamo al terzo bando assunzioni, ma la carenza è nazionale"

Interpellata da RomaToday, l'assessora alle politiche sociali e della salute Barbara Funari ha risposto alle varie questioni. Innanzitutto sulla carenza di personale: "Il processo di reclutamento è stato reso continuo - specifica - siamo al terzo concorso dopo quelli di dicembre 2022 e giugno 2023. Ogni volta che la graduatoria si esaurisce, bandiamo un nuovo avviso e finora ci sono sempre state assunzioni". Per Funari il problema nel reclutamento ha origini nazionali: "Mancano gli iscritti ai corsi di laurea, a Urbino - sottolinea - quest'anno non è partito il Corso per carenza di iscritti e secondo l'ultimo rapporto Almalaurea c'è un calo di oltre il 10% di laureati in Farmacia".

Invertito il trend di produttività

Ampia la sottolineatura anche sul tema della produttività delle farmacie comunali. "Dal 2022 è stato invertito il trend - continua Funari -. Il fatturato medio di un farmacista apporta ricavi di 206mila euro nel 2022, era sceso da 236mila nel 2016 a meno di 189mila euro nel 2021. La media del settore è intorno ai 250mila euro. Seppur ancora lontano dalla media, il fatturato per addetto è in aumento. Per riuscirci abbiamo ridefinito gli staff e il numero di risorse impiegate". Rispetto al premio di produzione: "Abbiamo condiviso con i sindacati un calendario di confronto che ci dovrebbe portare - annuncia l'assessora - entro il primo trimestre 2024 a discutere una proposta. Qualora non si arrivasse a una sintesi, Farmacap ha già manifestato la volontà di proseguire con un premio unilaterale di incentivo e premialità su risultati".

Sull'esternalizzazione dei servizi

Sul recupero delle ore (banca delle ore) l'assessora spiega: "E' attivo da anni il recupero di quelle svolte in eccedenza - conclude - . Qualunque azione su questo tipo di istituti non potrebbe non prevedere una revisione di quanto in essere fino ad ora, con conseguente azzeramento dei saldi non certificati ad oggi, ipotesi sulla quale l’azienda è pronta a lavorare". C'è poi il tema dell'alienazione eventuale di singole farmacie o dell'esternalizzazione di alcuni servizi, sul quale l'assessora concludendo sembra voler tranquillizzare: "Si valuta l'opportunità di utilizzare forme di gestione diversa - spiega - il management di Farmacap sta solamente esaminando le opzioni, in adempimento del mandato ricevuto dall'assemblea capitolina. Bisogna effettuare una valutazione sulla redditività delle singole farmacie, prevedendo azioni specifiche su alcune aree di servizio interno".