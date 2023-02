I dipendenti comunali che perdono 4mila euro l’anno sono pronti allo sciopero

I dipendenti del Comune di Artena ad un passo dallo sciopero. Dopo la dichiarazione dello stato di agitazione per quel salario accessorio che manca loro da due anni e per la contrattazione integrativa assente da oltre tre, dall’incontro con l’amministrazione in Prefettura è arrivata la fumata nera. Così i lavoratori, 49 in tutto compresi i dirigenti, sono pronti a forme di mobilitazione più radicali per rivendicare quei circa 4mila euro l’anno che, viste queste condizioni, perdono.

“I due funzionari che sono stati delegati dall'Amministrazione a presenziare la riunione hanno manifestato una netta chiusura di fronte all'ipotesi di arrivare alla ricomposizione del conflitto e non hanno lasciato alla Prefettura che prendere atto dell’impossibilità di una conciliazione” - hanno fatto sapere a margine dell’incontro Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e le Rsu del comune di Artena. Sullo sfondo lo spettro che il comune entri in predissesto con effetti fortemente negativi sulla massa creditoria.

Il comune di Artena paralizzato

Già perché Artena è totalmente paralizzato. Commissariato dopo il terremoto giudiziario che ha investito sindaco e vicesindaco, ha i conti in rosso e la macchina amministrativa che fatica ad andare avanti. Uffici aperti al pubblico 3 ore a settimana, linee telefoniche staccate da due mesi, nessun progetto presentato per il Pnrr. Artena, come raccontato in uno dei nostri Dossier, è un comune ancora in “lockdown”.

I sindacati pronti a rivolgersi alla magistratura

E senza il supporto dei propri dipendenti rischia il declino. Nel corso della riunione le Organizzazioni Sindacali hanno annunciato ulteriori iniziative presso la magistratura contabile, penale e ordinaria, “anche per verificare eventuali omissioni in atti d'ufficio”. Ma non solo: i sindacati sono pronti a chiedere al Ministero degli Interni, all'Albo dei Segretari Generali e alla Prefettura di Roma di valutare se, “nell'assenza di intervento dei segretari succedutisi in questo periodo, il mancato esercizio del potere sostitutivo configuri un comportamento rilevante ai fini anche solo disciplinari”.