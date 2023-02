Finalmente bibliotecari: il Campidoglio promette il trasferimento ai funzionari "tappabuchi"

Alla fine il sogno di diventare bibliotecari e ottenere quel posto conquistato, con studio e fatica, vincendo il concorso al Comune di Roma, si avvererà. Seppur con tempistiche ancora incerte.

La promessa del Campidoglio ai bibliotecari finiti in ufficio

Il Campidoglio ha promesso ai funzionari bibliotecari assunti nel 2020, e tutt’oggi impiegati negli uffici di dipartimenti e municipi per sopperire alla carenza di personale, la prossima assegnazione a Biblioteche di Roma. Otto i funzionari, dei circa venti iniziali, che dopo tre anni ad occuparsi di scuole e strade ancora ambiscono ad uno posto tra libri e scaffali: per loro - impiegati nei municipi VI, IX, XIII e XIV - è arrivata la determina dirigenziale che li fa ben sperare. D’altronde era stato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, a sottolineare la necessità di impiegare i funzionari finiti in ufficio per la realizzazione di interventi utili a modernizzare alcune biblioteche già esistenti e per l’apertura di nuove sedi bibliotecarie sul territorio. Per la mobilità interna dei dipendenti si attende adesso lo scorrimento delle graduatorie dell’ultimo concorso: solo quando negli uffici arriveranno nuove risorse, e dopo un periodo di formazione e affiancamento, i funzionari potranno finalmente lavorare nelle biblioteche. “La decorrenza - si legge nella determina che RomaToday ha potuto visionare - sarà definita con successiva determinazione dirigenziale”.

“Siamo contenti perché si vede che c’è un interessamento di tutta la frangia politica e del nuovo Consiglio di Amministrazione. Vogliamo credere che non sia un ‘contentino’ e che quanto scritto abbia una strada ben tracciata e, soprattutto, che tutto avvenga a breve” - commentano i dipendenti coinvolti.

La carenza di personale delle Biblioteche di Roma

Non saranno di certo però otto persone - o le 10 che arriveranno dal concorso di Zètema - a risollevare le sorti di Biblioteche di Roma che, uscita dopo quasi tre anni dal commissariamento, è in assoluta carenza di personale. Nel 2006 il personale era pari a 367 unità di ruolo (con circa 35 sedi aperte), nel 2016 sono scese a 280 a dicembre 2021 erano 239 ed oggi sono 214 con 39 biblioteche aperte e con l’ampliamento nel numero dei servizi centrali e periferici (16 biblioteche nelle carceri distribuite su 5 istituti penitenziari, 60 biblioteche nelle scuole). “Carenza di organico che riguarda tutti i settori dell’amministrazione capitolina, dalle biblioteche ai vigili urbani, agli uffici” - dice Fabio Moscovini della Fp Cgil.

“Per questo come sindacato stiamo chiedendo da tempo che la città possa uscire dai vincoli nazionali sulle assunzioni, Roma ha bisogno di più personale”. Lo sanno bene anche i dipendenti nelle biblioteche che nell’ultima assemblea hanno chiesto di poter avere un incontro con il nuovo CdA. “Più che altro - prpsegue il sindacalista - per capire come si possano realizzare progetti di ampliamento e potenziamento delle biblioteche di Roma senza il personale necessario”. I lavoratori restano in attesa di un segnale. “E se non arriverà - dicono - siamo pronti anche a mobilitarci, a partire dalla proclamazione dello stato di agitazione”.