I 100 giorni di Sinistra Civica Ecologista, tra tavoli tematici e presidio dei territori: "Noi nelle periferie ci siamo sempre"

Per quasi l'80% dei romani l'amministrazione capitolina deve occuparsi soprattutto della raccolta dei rifiuti. E ancora: il 50% pensa che la cura delle strade dovrebbe essere la priorità per chi si governa la città. Oltre il 46% è tra molto e abbastanza favorevole a un impianto di trattamento nel proprio quartiere se garantisse un netto miglioramento della pulizia generale. Questi sono alcuni dei risultati ottenuti da un sondaggio Izi commissionato da Sinistra Civica Ecologista per recepire le istanze della cittadinanza.

Il gruppo capitolino composto da Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, il presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri, l'assessore alla Partecipazione Andrea Catarci, il consigliere della Città Metropolitana Roberto Eufemia e l'attivista Lgbtq Marilena Grassadonia (con un video da remoto) hanno presentato i risultati, frutto di 1.044 interviste svolte tra il 27 e il 28 gennaio 2022, ma soprattutto hanno lanciato una tre giorni di incontri, banchetti, conferenze e tavoli di lavoro. L'iniziativa si chiama "TrasformAZIONI" ed è un punto della situazione dei 100 giorni di SCE al governo di Roma.

Sabato 5 febbraio in tutti i 15 municipi si terranno incontri e volantinaggi, per citarne alcuni: a Santa Croce in Gerusalemme si parlerà di rigenerazione urbana e welfare mutualistico nella sede di Spin Time (occupazione a scopo abitativo nella lista degli sgomberi del Prefetto), a San Lorenzo il tema dei beni comuni si discuterà a piazza dei Sanniti, mentre nel monumento naturale del Fosso della Cecchignola si svolgerà una urban walk. Ma il cuore della tre giorni è a via Libetta, al Vinile: dalle 9.30 si snoderanno cinque tavoli tematici (diseguaglianze, Pnrr, conoscenza, diritti e cittadinanza, decentramento e partecipazione) animati da numerosi esponenti del tessuto associativo e politico romano, dallo stesso Catarci a Salvatore Monni di Mappa Roma (appena nominato direttore del dipartimento decentramento e politiche del territorio), da Gianluca Peciola a Daniele Leppe (Nonna Roma), passando per Andrea Alzetta e Michelangelo Ricci di Spint Time, fino all'assessora alla scuola del IX Paola Angelucci.

"Con la vittoria alle elezioni abbiamo compiuto un primo miracolo - commenta Alessandro Luparelli - strappando la città alle destre e al populismo. Dopodiché abbiamo partecipato a questa prima fase difficile e all'approvazione di un bilancio che segna già dei punti decisivi. Il miglioramento sui rifiuti si è cominciato a vedere, anche se non possiamo essere completamente contenti. Ora si deve aprire una seconda fase, un dialogo che sia permanente e strutturato, aprendo tavoli tematici propedeutici ai prossimi step. Noi come sinistra ci siamo occupati di ricucire lo strappo con le periferie, lavorando sottotraccia e sfatando il mito che la sinistra non sta nelle periferie. Roma ha bisogno degli invisibili, dei vulnerabili, dei suoi figli minori".

"Si può dire che è stato un buon inizio - esordisce Catarci - e abbiamo visto primi elementi di alleggerimento rispetto alla crisi dei rifiuti e anche sui trasporti. Si è approvato un buon bilancio che ha anche aumentato le risorse del pianto investimenti. Questo preludio di buon governo deve però essere affiancato da una rimessa in moto dei settori principali della città, molti dei quali dormienti da anni. La sfida non è solo avere un buon livello amministrativo ma coinvolgere la città con un patto che si basi su un rinnovato civismo".