Porta di Roma, inaugurato l'hub al centro commerciale: garantirà mille vaccini al giorno

Zingaretti taglia il nastro al nuovo hub vaccinale all’interno del centro commerciale Porta di Roma. L'area è stata realizzata in collaborazione con ASL Roma 1 e Croce Rossa Italiana, al suo interno saranno somministrate mille dosi al giorno. Con lui, il commissario straordinario Generale Francesco Paolo Figliuolo, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, Filippo de Ambrogi, Direttore Centro Commerciale Porta di Roma, Angelo Tanese Direttore della ASL Roma1 e il Coordinatore Servizi Sanitari Croce Rossa, Valerio Mogini.



La tensostruttura di circa 1.000 mq è composta da 26 postazioni per anamnesi, 24 box per inoculazione vaccino e 4 postazioni di preparazione del vaccino più 60 sedute sala osservazione per il post vaccino. L’avvio prevede la somministrazione di 1.000 vaccini Pfizer al giorno e saranno 27 i medici dedicati alla vaccinazione e 70 i dipendenti per le varie gestioni. “L’Italia ce la fa e in fretta! La Regione Lazio apre un nuovo centro vaccinazioni anticovid a Porta di Roma” è il commento che annuncia la visita del governatore Zingaretti sulla pagina Facebook di ‘Salute Lazio’.

Nei giorni scorsi anche il minisindaco del terzo municipio, Giovanni Caudo, ha commentato l’ìmportanza del progetto: “Per il nostro Municipio è una notizia importante, la ‘guerra’ al virus si vince solo con le vaccinazioni e siamo felici di poter avere un centro vaccinazioni di prossimità. Con l'arrivo delle vaccinazioni anche nelle farmacie e negli studi del medici di base si delinea la possibilità di fare un salto decisivo nella campagna vaccinale”.